Xylella, in arrivo la task force nazionale formata da cani addestrati

di Luca Venturino 6 Dicembre 2021

Con l’imperversare della Xylella in Puglia e la minaccia che possa espandersi anche negli oliveti nel resto della Penisola, è diventato fondamentale individuare tempestivamente il batterio prima che possa diffondersi ulteriormente: si tratta di una vera e propria priorità, come può attestare la nuova bozza della Legge di Bilancio e l’istituzione della prima task force di cani addestrati.

Eh sì, perché proprio come già avviene nei porti e aeroporti di tutto il mondo per l’individuazione di droga o armi, alcuni cani sono stati addestrati grazie alla collaborazione fra Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (Enci) CNR-IPSP (Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante), Unaprol e Coldiretti a individuare con precisione il batterio. La squadra cinofila entrerà in azione per la prima volta martedì 7 dicembre alle ore 9 presso la masseria San Martino a Fasano, in provincia di Brindisi.

Si tratta a tutti gli effetti di un’iniziativa pilota che spianerà la strada per azioni volte a prevenire la diffusione di malattie o insetti che, a causa dei cambiamenti climatici o della globalizzazione dei commerci, tendono a scavalcare le frontiere (senza passaporto) e causare danni ingenti all’ambiente in cui approdano.