Xylella, l’11 novembre un tavolo per rimodulare le risorse

Stefano Patuanelli chiede un nuovo tavolo per rimodulare le risorse destinate a contrastare la Xylella in Puglia. Chiesti altri 500 milioni.

di Marco Locatelli 5 Novembre 2021

L’11 novembre è in programma un Tavolo di coordinamento di emergenza per rimodulare le risorse destinate all’emergenza Xylella.

Il fabbisogno di risorse che servono per contrastare la Xylella è superiore rispetto alle disponibilità messe finora in campo. Ad annunciare il nuovo tavolo il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli durante il question time al Senato.

Patuanelli ha evidenziato come tra le ulteriori iniziative che il Mipaaf vuole intraprendere ci sia anche la salvaguardia dell’economia agricola pugliese, duramente colpita dalla Xylella.

È di 500 milioni di euro la richiesta, in data 1° ottobre 2021, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche di Coesione, di rifinanziamento del Piano Xylella, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2021-2027.

A questi si aggiungono i 30 milioni di euro previsti per il comparto ovicolo messi sul piatto dall’intesa raggiunta il 3 novembre in Conferenza Stato Regioni per l’ammodernamento degli uliveti tradizionali e per gli investimenti in nuovi ultiveti sostenibili.