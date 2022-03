Xylella, la Puglia autorizza gli agricoltori a innestare gli ulivi monumentali

Per contrastare la Xylella gli agricoltori pugliesi potranno prelevare il materiale per gli innesti direttamente dagli ulivi monumentali.

di Luca Venturino 14 Marzo 2022

In Puglia continua la lotta alla Xylella, nonostante i tentativi di sabotaggio delle ultime settimane che hanno visto il furto di 100 ulivi resistenti al batterio. Nel corso del convegno “Olio: la nuova frontiera del turismo”, organizzato da Unaprol e Coldiretti Puglia, il dirigente dell’osservatorio fitosanitario della Regione Puglia Salvatore Infantino ha annunciato l’approvazione di un provvedimento che permette agli agricoltori di prelevare dalle proprie piante di ulivo monumentale il materiale per la propagazione, così da poter poi innestare le altre.

La novità introduce, inoltre, un processo di controllo volto all’individuazione e alla classificazione delle piante appartenenti alle varietà resistenti al batterio. Queste ultime vengono poi sottoposte ad analisi con metodi molecolari e, nel caso di un riscontro positivo, l’agricoltore e proprietario riceve il semaforo verde per prelevare le marze e attuare gli innesti. “C’è stato bisogno di questo provvedimento perché sul mercato non si trovano le marze idonee per piante di dimensioni importanti come gli ulivi monumentali”, ha infine concluso Infantino.