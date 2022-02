Xylella, una protesta ferma l’abbattimento degli alberi malati

di Luca Venturino 25 Febbraio 2022

Una protesta non autorizzata, organizzata dai manifestanti del Comitato Ulivo, ha bloccato per alcune ore l’abbattimento degli ulivi infetti da Xylella nelle campagne della provincia di Brindisi. L’operazione avrebbe dovuto interessare 14 alberi contagiati e morenti, al fine di poter contenere la propagazione del contagio e tutelare il patrimonio olivicolo della Puglia in base a quanto stabilito dal servizio fitosanitario della Regione.

I manifestanti erano in tutto una ventina, e hanno tentato di impedire l’abbattimento degli alberi in questione frapponendosi tra gli operatori e le piante stesse. La protesta ha rallentato i lavori di almeno un paio d’ore, ed è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine locali per risolvere la questione. I manifestanti, che come accennato facevano parte del Comitato Ulivo, sono stati identificati e infine allontanati dagli agenti: a quel punto, gli operatori hanno potuto procedere con le operazioni di abbattimento.