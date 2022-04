Xylella: via alla call per raccogliere idee e progetti per rivalutare le aree colpite

L'iniziativa Rinascere dalla Xylella ha intenzione di raccogliere idee e progetti innovativi per rilanciare le aree colpite dal batterio.

di Luca Venturino 8 Aprile 2022

Rinascere dalla Xylella: questo il nome dell’iniziativa lanciata dall’Università del Salento e da Banca Sella, con il patrocinio della Regione Puglia, per individuare e sviluppare una serie di progetti innovativi volti a rivalutare l’economia dei territori colpiti dal cosiddetto “killer degli ulivi”. L’idea è quella di identificare nuove possibilità di sviluppo da affiancare alla coltivazione degli ulivi, in modo da rendere il Salento un hub di innovazione in grado di valorizzare il talento locale e rilanciare le imprese agroalimentari e turistiche del territorio.

Stando ai dati redatti da Coldiretti, si stima che dal 2013 più di 150 mila ettari di uliveti compresi nelle aree di Lecce, Brindisi e Taranto siano stati devastati dalla Xylella, che ha portato a una conseguente desertificazione dei terreni e provocando danni per circa 1 miliardo di euro. In questo contesto, la call di cui sopra riguarda quattro ambiti di intervento: il contrasto e il rallentamento del contagio, la cura delle piante malate, la rigenerazione e la conversione dei terreni colpiti e la mitigazione delle ulteriori conseguenze dal parassita come l’inquinamento atmosferico e i danni economici e sociali.

L’iniziativa si rivolge in particolare a ricercatori e/o studenti universitari che abbiano già esperienza nella gestione (o che abbiano intenzione di avviare) uno spin-off in ambito agri-tech, ma anche a progetti imprenditoriali già costituiti volti a contrastare gli effetti della Xylella o, più in generale, a promuovere e incidere nell’ambito dell’agricoltura sostenibile e rigenerativa. Il progetto vuole inoltre coinvolgere anche le piccole e medie imprese che abbiano già sviluppato soluzioni innovative nella lotta al parassita.