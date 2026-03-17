Yannick Alleno nella storia con diciotto stelle Michelin totali

Diciotto stelle Michelin non ci stanno nemmeno cucite sulla giacca, a meno di non sembrare un vaso di fiori. Eppure, se ti chiami Yannick Alleno, puoi avere il “problema” di collezionarle. Ieri sera, durante la premiazione della Guida Michelin Francia, lo chef Alleno ha infatti conquistato il suo diciottesimo macaron, arrivato al ristorante Monsieur Dior di 30 Montaigne a Parigi. Un locale di fine dining aperto in collaborazione con la casa di moda francese, con l’idea – aveva spiegato lo chef – di portare in tavola una cucina raffinata, inno alla Francia. “Che scelte farebbe Christian Dior se dovesse aprire oggi il suo ristorante?”, si era chiesto lo chef Alleno all’apertura, trovando “tra le principali fonti d’ispirazione” “la natura e i fiori, che Monsieur Dior amava profondamente”.

La Guida Michelin Francia 2026



Sono 54 i ristoranti che prendono una nuova stella Michelin con l’edizione 2026 della Guida Rossa nel suo paese natale. A questi si aggiungono sette nuovi ristoranti a due stelle: Frédéric Doucet, Bulle d’Osier, Hakuba, Virtus e Alliance a Parigi e Arbane a Reims.

La Francia aggiunge alla lista dei suoi ristoranti blasonati anche un nuovo tre stelle, Les Morainières a Jongieux, dove lo chef Michaël Arnoult ha costruito il suo ristorante con vista sui vigneti della Valle del Rodano.

Gli chef più stellati al mondo

Ma è appunto Yannick Alleno il nome che risuona in questa edizione della Guida Michelin Francia 2026: è infatti il suo turno di entrare nella storia tra gli chef più stellati al mondo, e scalare la vetta di un record che non può che essere parecchio ambito. Peraltro, con le sue diciotto stelle, Yannick Alleno non è neanche lo chef più stellato al mondo, ma è “soltanto” sul terzo gradino del podio: meglio di lui, nella storia, hanno fatto i suoi colleghi Joel Rebouchon, arrivato alla cifra impressionante di 32 stelle Michelin raccolte, e Alain Ducasse, che ne conta venti, tra cui quella a Napoli.

Tutti chef francesi, non a caso, anche se possiamo dire che Enrico Bartolini, da noi, non se la cava male nella scalata delle stelle (ne ha 14 totali). Di certo è l’indicazione che esiste un “metodo” per convincere gli ispettori più famosi del mondo con la propria cucina e la propria impronta, replicabile decine di volte in luoghi diversi.