Yannick Alleno rileva il ristorante dell’Hotel Hermitage a Monaco

A partire dal 19 maggio ci sarà una novità nel principato di Monaco: lo chef pluristellato Yannick Alléno rileverà infatti il ristorante Vistamar, appartenente al lussuoso hotel Hermitage.

Sarà la prima volta per Allenò nel Sud della Francia, ma tutto – pare – è pronto per accoglierlo al meglio. In attesa che lo chef (due volte tre stelle Michelin con due ristoranti diversi in Francia) arrivi con la sua brigata, la terrazza del ristorante, con vista panoramica sul porto e sulla Rocca, è stata ad esempio completamente rinnovata. Per l’occasione, inoltre, il Vistamar cambierà nome e diventirà Yannick Alléno à l’Hôtel Hermitage.

“Monaco è una città varia e diversificata”, ha detto Alléno annunciando la nuova avventura, “oltre ad essere un luogo incredibilmente gratificante dove si richiede una cucina eccezionale”.

“Prima di oggi avevo avuto la possibilità di andare a Monaco un paio di volte, ma un ricordo in particolare mi è rimasto davvero dentro: l’81 esimo compleanno della leggenda della cucina francese Paul Bocuse nel 2007”, ha raccontato lo chef. “All’epoca ero chef a Le Meurice a Parigi e fu lo stesso Bocuse ad annunciarmi che avevo vinto l’ultima delle mie tre stelle Michelin”. Insomma, un luogo che rievoca nello chef grandi emozioni, che verranno trasmesse attraverso i suoi piatti.

[Fonte: Monaco Tribune]