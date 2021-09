Yogurt greco Kalos: richiamo per rischio chimico

di Marco Locatelli 7 Settembre 2021

Sul sito ufficiale del Ministero della Salute richiamo per lo yogurt greco Kalos nei gusti mirtillo e mela/cannella per rischio chimico.

Diversi i lotti ritirati: lo yogurt greco mirtillo a marchio Kalos in vasetti da 150g in scadenza il 19.08.2021, 26.08.2021, 02.09.2020 e 08.09.2021; lo yogurt greco mela e cannella a marchio Kalos in vasetti da 150g in scadenza il 02.09.2021 e 08.09.2021. Motivo del richiamo – per tutti i lotti – la presenza di ossido di etilene.

Gli yogurt oggetto del richiamo vengono prodotti da Atlante Srl in via 2 giugno 1946, n.8 di Casalecchio di Reno (BO).