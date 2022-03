Yogurt greco: le migliori marche del supermercato secondo Altroconsumo

di Luca Venturino 10 Marzo 2022

Lo yogurt greco scambia la dolcezza di quello tradizionale per un apporto di carboidrati e proteine maggiore, ed è una presenza comune nelle diete di chi è più attento alla linea o è appassionato di palestra e fitness. Proprio come il suo fratello tradizionale, inoltre, esiste nella versione intera e light: quest’ultima in particolare è stata presa in analisi da Altroconsumo, che ha analizzato sei vasetti di diverse marche in modo da comprendere quali offrono il miglior rapporto qualità prezzo.

Più precisamente, i vasetti in questione sono stati giudicati in base ai quantitativi effettivi di fermenti lattici, zuccheri, furosina (un composto che si forma in seguito alla reazione tra zuccheri e proteine durante il trattamento termico del latte), muffe o lieviti e micotossine; paragonandoli con quanto indicato nella confezione. Allo stesso tempo si è tenuto conto del peso netto dei prodotti, dell’acidità e della presenza di informazioni obbligatorie o facoltative in etichetta.

Al termine dei test sono due i prodotti che hanno conseguito un ottimo risultato: si tratta Mevgal Extra 0% yogurt greco (76 punti) e Milbona (Lidl) yogurt greco senza grassi (75 punti e considerato anche come miglior acquisto complessivo. Gli altri quattro prodotti sono comunque considerabili di qualità buona, e sono il Fage Total 0% grassi (68 punti), Delta (Yomo) yogurt greco autentico 0% di grassi (67 punti), Muller Passione alla greca yogurt magro colato bianco naturale (65 punti) e Zorbas Yogreco 0% di grassi yogurt greco originale bio (65 punti).