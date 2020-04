YouTuber coreana mangia animali vivi nei suoi video e indigna il web

Solo per stomaci forti: una YouTuber coreana mangia animali vivi nei suoi video e finisce con l’indignare il web. La YouTuber in questione si chiama Ssoyoung e i suoi video virali potrebbero avere un effetto boomerang sulla sua popolarità: sul web sta venendo pesantemente criticata per il fatto di mangiare animali vivi e qualcuno ha anche chiesto a YouTube di bloccare il suo canale.

C’è un nutrito filone di YouTuber che fanno video in cui mangiano enormi quantità di cibo, ingurgitano noodles molto piccanti o enormi chele di aragosta. Si tratta dei cosiddetti Mukbang: sono video dove una persona mangia in diretta cibo mentre parla con il suo pubblico.

Ma la YouTuber Ssoyoung si è spinta forse un tantino oltre. Infatti Ssoyung pubblica regolarmente video in cui mangia animali vivi, solitamente frutti di mare come polpi o calamari, il tutto mentre esprime paura o sgomento nei confronti dei tentacoli che si muovono.

In realtà gli animalisti e alcuni commentatori già da un po’ di tempo stanno protestando contro questa pratica sostenendo che si tratti di abusi nei confronti degli animali. Tuttavia adesso a dare contro alla YouTuber ci si è messa una star di YouTube. Ethan Klein, infatti, in un recente video ha denunciato i contenuti della collega, sostenendo che si andata troppo lontano.

Nel video Klein ha affermato che Ssoyoung è perfettamente consapevole del fatto che se nei video non si comportasse in maniera un po’ schizzinosa quando mangia questi animali, allora verrebbe considerata una sociopatica totale. E poi affonda: lei ama torturare gli animali, non ha nessun dubbio al riguardo.

I commenti di Klein si sono diffusi su YouTube e molti hanno chiesto a YouTube di rimuoverla dalla piattaforma a causa dei contenuti dei suoi video. Al momento Ssoyoung è ancora sulla piattaforma e YouTuber non ha dato risposta a queste richieste.

[Crediti | Dexerto]