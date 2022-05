Zafferano: i buyer sauditi invitati dalla Regione Abruzzo firmano un contratto

L'Arabia Saudita ha stretto un accordo per acquistare e utilizzare lo Zafferano Dop dell'Aquila grazie ai buyer invitati dalla Regione Abruzzo.

di Manuela 11 Maggio 2022

Buone notizie per lo Zafferano Dop dell’Aquila: i buyer sauditi invitati dalla Regione Abruzzo sono rimasti conquistati da questa spezia e hanno formalizzato un contratto di commercializzazione del prodotto in Arabia Saudita.

La Regione Abruzzo ha promosso un tour di tre giorni nella regione grazie anche all’Agenzia regionale per le Attività produttive (Arap): i 29 buyer della GDO araba invitati sono stati conquistati dallo zafferano e hanno stipulato un primo contratto per commercializzare e usare lo Zafferano Dop dell’Aquila nei ristoranti, grandi alberghi e mega distribuzione araba.

Ma non finisce qui perché è stato anche ipotizzato che potrebbero essere aperti spazi ed esposizioni appositi dedicati alle eccellenze gastronomiche abruzzesi negli autogrill del Paese.

La Regione Abruzzo sta portando avanti un ambizioso piano di internazionalizzazione dell’agrifood sostenibile e di qualità. La Regione ha invitato manager di alberghi, ristoranti, iper-market e locali di intrattenimento in un tour della regione.

La delegazione araba, guidata dall’imprenditore Tamer Gialal Osman, si è seduta al tavolo delle trattative a Navelli, paese noto per la produzione dello zafferano. L’incontro con gli imprenditori è avvenuto durante una master class con apericena realizzata dallo chef William Zonfa.

Tamer Gialal Osman ha anticipato che l’Abruzzo sarà un socio importante per loro. Sono rimasti molto sorpresi dalla qualità dello zafferao che loro usano soprattutto come spezia per aromatizzare il caffè. E ha ammesso che l’Abruzzo si sta rivelando una grande scoperta (colaborano già, infatti, con la Lombardia).