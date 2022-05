Zecchino d’Oro, è mancata la Nonna Pina delle tagliatelle

di Luca Venturino 5 Maggio 2022

Giuseppina Villani, l’iconica Nonna Pina, si è spenta nella giornata di domenica 1 maggio all’età di 86 anni. Immortalata nella storia della musica (e non solo) dal celebre tormentone ‘Le tagliatelle di Nonna Pina‘, il suo nomignolo e la sua reputazione come maga della pasta fatta in casa hanno spopolato per decenni dopo la vittoria del brano in questione alla quarantaseiesima edizione dello Zecchino d’Oro, nell’ormai lontano 2003.

La signora Villani non aveva mai amato particolarmente essere al centro dell’attenzione, ma le sue doti culinarie ispirarono il compositore bolognese Gian Marco Gualandi, che di fatto è suo genero, a dare luce a un vero e proprio successone inter-generazionale. “Le tagliatelle di nonna Pina’ è una canzone che ha un fondo di verità” raccontò Gualandi nel 2015 nel corso di un’intervista rilasciata ai colleghi de Il Resto del Carlino. “Mia suocera si chiama Pina e fa delle ottime tagliatelle. Anche da cose semplici come questa può arrivare l’ispirazione giusta”.

A salire sul palco dello Zecchino d’Oro per cantarla, invece, fu la piccola Ottavia Dorrucci, la cui interpretazione valse la vittoria finale nella competizione. Successivamente la canzone fu anche adottata dalla conduttrice televisiva Antonella Clerici, che decise di impiegarla come intermezzo ‘goloso’ nel La prova del cuoco.