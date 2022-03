Zelensky chiede che Auchan lasci la Russia

di Manuela 25 Marzo 2022

Volodymyr Zelensky, durante un videocollegamento con il Parlamento di Parigi, ha chiesto ad Auchan di abbandonare la Russia. E già che c’era ha fatto la stessa richiesta anche a Leroy Merlin e Renault.

Il presidente dell’Ucraina ha dichiarato che le aziende francesi “devono lasciare il mercato russo” in quanto devono smettere di fare da sponsor alla macchina da guerra di Putin. Secondo il leader ucraino, questi gruppi e marchi francesi ancora presenti sul territorio russo non solo non stanno prendendo posizione per quanto riguarda l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, ma stanno anche sostenendo quest’ultima.

Il fatto è che Auchan è un marchio assai diffuso in Russia: sul suolo russo ci sono 231 supermercati, per un fatturato di 3,2 miliardi di euro, cioè più del 10% della sua attività mondiale. Il che spiega perché non abbia ancora deciso di chiudere le sue attività in Russia.

Più o meno sulla stessa linea anche Leroy Merlin che in Russia ha 107 ipermercati in 62 città con 36mila dipendenti. La Adeo, la holding a capo di Leroy Merlin, ha deciso di replicare alla richiesta di Zelensky sostenendo che se avessero chiuso, sarebbe stato un “fallimento premeditato”, causando probabilmente un esproprio forzato che sarebbe andato a rafforzare la Russia. Adeo ha poi ricordato che sin dall’inizio della guerra ha sospeso i nuovi investimenti in Russia.

Per dovere di cronaca ricordiamo che Zelensky ha chiesto anche a Renault di sospendere le sue attività in Russia. La Reanuls prima aveva annunciato la riapertura del 21 marzo del suo stabilimento di Mosca, dopo aver sospeso la produzione a causa dello scoppio della guerra. Il fatto è che la Russia è il secondo mercato principale del gruppo dopo l’Europa. Tuttavia, dopo le parole di Zelensky, ecco che Renauld ha deciso di sospendere di nuovo tutte le sue attività in Russia.

E mentre si attende la decisione di Auchan di chiudere o meno, ecco che a Mosca intanto i supermercati sono stati presi d’assalto.