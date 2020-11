ZeroPerCento apre il secondo food market a Milano che fa lavorare i disabili

In un momento storico in cui i negozi devono tenere abbassate le loro serrande e molte realtà commerciali potrebbero non riaprire più dopo il semi-lockdown, ZeroPerCento apre il secondo food market a Milano, in via Luca Signorelli, nel quartiere Chinatown, gestito dalla Cooperativa Namastè.