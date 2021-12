Zucchero: BT Sweets crea Cambya, prodotto alternativo a base di fibre vegetali

di Manuela 6 Dicembre 2021

Buone notizie per i diabetici: la start-up BT Sweets ha creato un prodotto alimentare alternativo allo zucchero realizzato con fibre vegetali. Tutto è iniziato quando l’imprenditore Dagi Pekatch, il co-fondatore della start-up, ha iniziato a manifestare i primi sintomi da diabete di tipo 2.

Studiando la patologia, ha scoperto che non solo negli Stati Uniti c’erano tantissimi diabetici (una persona su tre ha una forma di pre-diabete, mentre nel mondo ci sono 422 milioni di diabetici), ma anche che la nostra dipendenza dallo zucchero poteva essere ovviata fornendo alternative migliori.

Così nel 2019 ha fondato la BT Sweets la quale ha da poco presentato il suo primo prodotto: si chiama Cambya ed è un’alternativa allo zucchero a base di fibre solubili, vegetali e monk fruit.

Cambya si presenta come un sostituto dello zucchero uno a uno, il che vuol dire che usa le stesse dosi e misurazioni dello zucchero bianco standard. Facciamo un esempio pratico: se nella ricetta dei muffin c’è scritto che serve mezza tazza di zucchero, allora anche di Cambya andrà usata una mezza tazza.

La presenza di fibre solubili, poi, fa sì che questo zucchero alternativo migliori la digestione e aumenti il senso di sazietà. In realtà esistono già molti altri dolcificanti alternativi allo zucchero come la stevia, l’eritritolo e l’estratto del monk fruit, solo che molti di essi hanno un retrogusto amaro. L’azienda ha spiegato che nei test fatti utilizzato il Cambya, dalla torta al budino, passando per il gelato, il gusto rimaneva sempre dolce, senza però gli effetti negativi dello zucchero sulla salute umana.

Ma BT Sweets non è stata l’unica azienda ad avere un’idea simile. Un’altra start-up, la The Supplant Company, ha realizzato uno zucchero alternativo similare al Cambya: anche questo usa fibre vegetali, provenienti però da residui della lavorazione secondaria del mais, grano e riso.

Altri zuccheri alternativi sono stati ideati, poi, anche da DouxMatok e Better Juice.