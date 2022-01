Al 384 a Roma, recensione: la pizzeria della Balduina che voleva essere “gourmet”

di Lavinia Martini 20 Gennaio 2022

Non è altro che il numero civico dell’indirizzo, quel “384” di Via delle Medaglie d’Oro dove ha trovato casa la pizza di Roberto Ferrone, in zona Balduina (Roma). Un dehors esterno, uno spazio interno con una quindicina di tavoli, la scritta “pizzeria gourmet” sulla tenda esterna che dà un chiaro segnale del posizionamento desiderato raccontano l’ambiente a una prima occhiata.

L’aspirazione “gourmet” viene rispettata poi anche nella presentazione della proposta, nei prezzi, nei condimenti. Potremmo riflettere sulle opportunità di questo tipo di linguaggio, anzi ne avevamo parlato su queste pagine, sottolineando sia l’aspetto confusionale e non codificato, sia l’unico punto fermo: quello della ricerca, di ingredienti, impasti e farine. Che ormai ci aspettiamo ovunque, anche dalle insegne storiche.

Il menu di Al 384

Andiamo oltre per concentrarci sulla singola esperienza e capire se ricerca c’è o meno. Partiamo dunque dal menu, che va scansionato a questo link, ed è suddiviso in fritti, antipasti, pizze “L’innovazione”, pizze “La Tradizione”, e altri piatti di cucina, per chiudere con i dessert. Il menu, soprattutto delle pizze, non è infinito: le pizze in tutto sono 16, si può pescare anche da qualche fuori menu allettante. Per i prezzi invece andiamo senza timore dai 10 ai 20 euro.

La pizza: l’impasto

La pizza si presenta al tavolo spicchiata e condita fetta dopo fetta. L’impasto, presumibilmente realizzato con farine i cui sacchi accompagnano da molto vicino la mia cena, è gestito con molto controllo. Le fette sono condite in modo molto preciso ma, tutto sommato, sorvegliato. Su tutto prevale la croccantezza, agevolata dalla cottura nel forno elettrico, e l’assenza totale di bruciature, per un risultato che richiama quasi il mondo della pizza alla pala, per leggerezza e consistenza dell’impasto. Non c’è pesantezza nel morso, il cornicione è molto abbondante ma non invasivo.

La pizza: i condimenti

L’identità di questa pizza è in effetti abbastanza originale, rimanendo comunque accogliente. Non del tutto originale invece, l’intento di impreziosire la proposta ricorrendo ad ingredienti previdibili, che fanno inevitabilmente vibrare i costi: il gambero di Mazara del Vallo, il Pata Negra, l’onnipresente guanciale, la tartare di manzo, l’alice del Cantabrico. Bollino rosso per la pizza che rivisita la parmigiana: sarà pure buonissima, ma siamo a Gennaio e la stagionalità non è nemmeno alla base della ricerca della materia prima, è proprio il test d’ingresso.

I fritti

Prima della pizza si passa per una scelta di fritti molto invitanti, un po’ per tutti i gusti. Ultimamente mi/ci siamo abituati a vedere crocchette e supplì così barocchi, così gonfi, da risultare irriconoscibili, seppelliti sotto quintali di condimenti. Qui no, qua ci guardiamo bene negli occhi.

Bevande, servizio, ambiente

Per la proposta delle bevande, abbiamo una carta di artigianali in bottiglia, e Baladin alla spina. Poi anche una carta dei vini con proposte che fanno il giro di diverse regioni d’Italia, non solo Lazio, a ricarichi contenuti e prezzi molto fattibili per pasteggiare. Il servizio è accogliente e gestito con molta familiarità, senza per questo risultare greve. L’ambiente è molto piacevole e fresco, al di là del gusto personale, che in ogni recensione dovrebbe entrarci il meno possibile. E così sia.