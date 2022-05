CasaManco a Roma: due recensioni al prezzo di una per la pizza che lievita 100 ore

di Lavinia Martini 3 Maggio 2022

Non è una lunga pala sottile quella che si vede da CasaManco, ma un particolare mix fra le lunghezze della teglia, la forma della pala e lo spessore di una via di mezzo tra le due. Anche se, bisogna dirlo, è abbastanza raro trovare pizze alla pala così alte ma al tempo stesso così alveolate. Quantomeno a Roma.

Facciamo un passo indietro e parliamo di CasaManco. Comincia tutto con un box sempre strapieno al nuovo Mercato di Testaccio. Sono pochi metri quadri, un banco piccolino, il numero 22, che sembra distinguersi subito per la sua carica di gusti.

Creazioni più semplici, come la bianca e la rossa, e poi pizze molto farcite, da gustare a piccoli pezzi, con affettati, formaggi, tantissime verdure. C’è quella rossa, quella col sesamo che è diventata una piccola bandiera di alcune pizze al taglio di Roma, poi la pizza con le patate o le zucchine, la fiori di zucca e alici ma anche quella con crema di fagioli cannellini, verza viola all’aceto e verza bianca al miele, olio all’aglio o quella con mozzarella, funghi champignon, robiola, scorza di limone, prezzemolo, peperoncino, salmoriglio. Insomma, c’è un po’ di tutto.

Poi da qualche anno arriva uno spazio più confortevole. Si trova a Trastevere, ha un bel banco centrale, la cucina a vista dove un cuoco sta girando da parecchi minuti il risotto dei supplì. Il banco è lo stesso, così la pizza e la varietà di gusti. Sono gli stessi i proprietari, Andrea Salabè, che serve con un’invidiabile tecnica serafica che resiste anche alle orde del mercato di Testaccio, e Paola Manco, che ho visto anche alla pizza. Questo nuovo locale ha qualche posticino per mangiare, quindi si presenta più accessibile del precedente. Un punto adatto anche per far conoscere questo tipo di pizza agli stranieri. E per favore, non chiamatela pinsa (e sono 2).

Della pizza qualcosa ho già detto. Aggiungo alcuni dettagli: impasto molto profumato in cottura, crosta ben presente accompagnata da una ricca alveolatura, semola per aggiungere ulteriore croccantezza, poi una lievitazione eroica, sono 100 ore, e un mix di farine di grano tenero e farro. C’è solo un piccolo problema visto più che altro al mercato e forse imputabile a una complessa gestione di tempi e spazi: ogni tanto le bruciature sono fuori controllo. Per il resto, è una pizza piacevolissima e molto ruffiana. È bello che si possano assaggiare gusti super classici e poi anche cose come la pizza con pere, gorgonzola, noci, mozzarella, miele oppure la persiana con cipolle bianche fritte, curcuma, feta, melograno, datteri, cannella, mozzarella.

Andiamo sui prezzi che sono così organizzati: la pizza è venduta al peso e tagliata direttamente al banco con un complesso gioco di coltello e paletta (con la teglia è un po’ più facile). I prezzi partono dalla pizza bianca a 11 euro, la sesamo a 13, le pizze “carnivore” a 18, le pizze tradizionali a 20, e infine le moderne a 22.

Piccola nota a margine: in questa recensione condensiamo l’esperienza di entrambe le pizzerie che, fatta eccezione per gli spazi, hanno gli stessi prezzi, la stessa offerta e gli stessi gusti. Solo che in uno si sta un po’ più comodi. Identica anche la proposta beverage, piuttosto basica.