Come cambia la pizza napoletana del 2026 e cosa ci dice sul nostro potere d’acquisto

C’è un modo semplice per capire come sta andando l’economia a Napoli, e non prevede la lettura di bollettini Istat: basta chiedere quanto costa una Margherita.

La pizza, da queste parti, è il sismografo sociale più affidabile che esista. Più del PIL, più dei sondaggi, più di qualsiasi indice elaborato da qualcuno che non ha mai aspettato venti minuti in fila su una strada a due corsie, con i motorini che ti sfilano accanto. Quando i prezzi della pizza salgono troppo in fretta, la gente lo sente nello stomaco prima ancora di leggerlo sul conto.

Così come gli economisti di mezzo mondo usano il Big Mac Index per valutare il potere d’acquisto, La Margherita non è solo la scelta più ordinata del menu, è il nostro gold standard, il parametro di riferimento assoluto. Serve per mappare la tenuta economica del territorio: se la pizza “base” sfonda una certa soglia psicologica, l’intero ecosistema comincia a scricchiolare.

E per capire quanto la situazione sia tesa, basta guardare le medie dei listini regionali aggiornate. Nel centro storico di Napoli, trincea dell’ortodossia popolare, il prezzo oscilla faticosamente tra i 6,00 e i 7,00 euro. Ma basta spostarsi nei cosiddetti quartieri bene del capoluogo, tra Vomero, Chiaia e Posillipo, per vedere l’asticella schizzare stabilmente tra gli 8,00 e i 9,00 euro.

Uscendo dalla città, la provincia di Napoli e quella di Caserta (diventata negli ultimi anni il laboratorio della pizza contemporanea) viaggiano su una media di 7,50 euro, con picchi vertiginosi per i locali più blasonati. Solo inoltrandosi nelle aree interne, verso Avellino e Benevento, si respira ancora aria di normalità, con scontrini che per una Margherita si assestano tra i 5,50 e i 6,50 euro.

Format “popolari”: il prêt-à-porter dei grandi pizzaioli

Quello che stiamo osservando non è l’ennesimo fenomeno di costume, ma il punto di rottura definitivo di un sistema che ha smesso di fingere. E i primi a farci i conti sono stati proprio quelli che il mercato lo dominano.

Prendete Gino Sorbillo: erede di una dinastia storica di Via dei Tribunali, ha trasformato il suo cognome in un franchise globale. Gino conosce le masse meglio di un sondaggista e riconosce quando l’aria sta per cambiare prima ancora che cambi.

La sua nuova trovata si chiama POP (People Of Pizza), già aperta a Milano e fra poco anche a Marcianise, in provincia di Caserta (ci andrò e vi farò un resoconto), dove un menu completo costa appena 9,90€. L’amministratore delegato del centro storico ha preso il modello di efficienza spietata di un fast food americano e lo ha applicato all’impasto partenopeo. Entri, digiti l’ordine su uno schermo, paghi, prendi il tuo vassoio e mangi. Niente camerieri da stipendiare, niente ceramiche da sbeccare.

Poi c’è Errico Porzio, uno che governa l’algoritmo dei social con la stessa disinvoltura con cui ammacca l’impasto. Nel novembre del 2024, invece di tagliare il nastro dell’ennesimo salotto buono, pianta una bandiera a Fuorigrotta e apre Cià Mammà. Non è un locale da sabato sera borghese ma un ibrido trattoria-pizzeria con un menu blindato, prezzi che sembrano un errore di stampa pre-crisi (Marinara a 5 euro, Margherita a 6) e un dogma estetico non negoziabile: si serve solo pizza “a ruota di carro”.

E se pensate che sia una metamorfosi circoscritta alla pizza tonda, l’esempio plastico è Diego Vitagliano, un metodico degli impasti talmente rigoroso da essersi guadagnato le attenzioni reverenziali di pubblico e critica. Con un capitale di credibilità simile avrebbe potuto serenamente inaugurare l’ennesima cattedrale del lievito, ma ha preferito invece calarsi nel tritacarne pedonale di via Toledo con 10 Diego Vitagliano in teglia, uno spazio votato in via esclusiva al trancio. È un’operazione pensata per chi consuma camminando, una mossa commerciale che finisce per riposizionare un formato storicamente bistrattato a Napoli, in un ecosistema in cui il monopolio del pasto veloce da strada è sempre appartenuto alla classica pizza a portafoglio.

Questi tre imprenditori non si sono svegliati una mattina con la vocazione francescana di sfamare i poveri. Sono professionisti lucidi che hanno compreso una dinamica elementare: l’inflazione ha sventrato il potere d’acquisto della classe media. Non puoi continuare a scaricare l’aumento dei costi sul conto del sabato sera della famiglia di quattro persone senza rischiare, prima o poi, di perderla per sempre.

I numeri della pizza e il food cost delle pizzerie

Per capire l’entità di questa manovra bisogna smettere di parlare di passione e iniziare a guardare i bilanci. I dati presentati nelle aule del CNR restituiscono la radiografia di un mercato da 15 miliardi di euro l’anno, sorretto da oltre 88.000 attività. E qui emerge sempre quel dato statistico che fa imbestialire i campani: la Lombardia ci supera numericamente con le sue 5.700 insegne contro le nostre 3.500. È un volume vuoto, però, poiché è sempre la Campania a scrivere il codice sorgente.

Ma guardiamo dentro la voragine dei costi. Tra il 2022 e il 2024 il settore ha subito uno shock senza precedenti. La farina da panificazione ha registrato un +33% in una manciata di mesi, mentre il pomodoro pelato, tra raccolti bruciati e costi energetici fuori controllo, è schizzato a un valore di +80%.

Di fronte a questa strage contabile, i ristoratori campani hanno tentato un miracolo masochistico, assorbendo l’urto senza trasferirlo interamente sul cliente. Ma fino a quando potranno tenere questa condotta virtuosa prima di fallire?

La pizza “a canotto” ci ha stufato?

Se fate parte di quella schiera di consumatori che ha passato l’ultimo decennio a giustificare sei euro in più sullo scontrino per un cornicione pressurizzato e una pizza inguacchiata con la stracciatella e le zest di limone, ho una brutta notizia: quel circo sta per essere smantellato.

Il termine “gourmet” è diventato il lubrificante linguistico perfetto per giustificare prezzi che semplicemente non stanno in piedi. In un’epoca in cui la grande distribuzione ti vende tre biscotti in meno nella stessa scatola ma allo stesso prezzo, il napoletano entra in pizzeria, guarda quella camera d’aria da 28 centimetri che gli ruba metà dello spazio destinato a pomodoro e mozzarella e si sente preso in giro.

A questo va aggiunto un limite squisitamente tecnico che la narrativa dei social tende a ignorare: spingere l’idratazione oltre le fisiologiche capacità della farina per gonfiare a dismisura il cornicione richiede un controllo maniacale delle temperature e dei tempi di maturazione. Se nelle mani di una ristrettissima cerchia di maestri l’impasto idratato si traduce in un morso piacevole, quando la pizzeria media tenta di scimmiottare la formula per giustificare un rincaro, il risultato nel piatto è spesso un disastro strutturale.

Spendiamo poi qualche parola per analizzare la grottesca mutazione genetica di chi sta dietro il bancone. Un esercito di cloni in grembiule di pelle da saldatore, barba di ordinanza e guanti neri in nitrile, gestori di attività in palette verde bosco e oro, con i led fucsia e le pareti foderate di piante finte (ma le avete mai spolverate quelle piante?). Questi pizzaioli che hanno sempre qualcosa da raccontare, mannaggia a loro, che ti tengono in ostaggio mentre la pizza si raffredda, profeti del tarallo sbriciolato e del gambero rosso di Mazara, scritto puntualmente male sul menu, con la città di Agerola che nello storytelling diventa grande come Mumbai e produce il fabbisogno di fior di latte di tutta l’Unione Europea.

La vendetta proletaria: il ritorno della ruota di carro

Ed è proprio su questo sfondo che si consuma la rivincita. Il ritorno della ruota di carro è un fenomeno che non chiede permesso: un disco enorme che straborda dal piatto con un cornicione inesistente, spesso teso tra i 35 e i 39 centimetri, e che rappresenta un patto di onestà intellettuale tra chi impasta e chi mangia. La corrente tira fortissimo e ridisegna i confini regionali della pizza, spostando il baricentro della domanda verso la concretezza.

Napoli e hinterland: nella metropoli la resistenza è guidata dai fratelli Tutino di Bro (7,50 euro), senza dimenticare le pizzerie storiche che la sfornano da sempre (Antica Pizzeria da Michele, Sorbillo, Pellone, La Notizia di Enzo Coccia). In provincia, la coerenza dei Caporale a Casalnuovo (7,50 euro) fa da eco alla spinta verace di Rovi a Ercolano (6,50 euro) e alla tradizione di O’ Saracino a Nola (6,50 euro). Ad Acerra, Uè Mammà si spinge oltre con una Margherita a 5,50 euro, un vero manifesto di sopravvivenza popolare. Ma lo fa anche Fronna d’Està a Pomigliano d’Arco, dove la pizza ha una circonferenza di 40 cm.

Caserta e Salerno: l’onda scavalca i confini napoletani con i Pizza Guys, che presidiano l’asse tra le due province con una Margherita democratica a 6,50 euro.

Avellino: il formato extralarge conquista anche l’entroterra grazie a Maistà, che esporta il suo celebre disco da 38 centimetri a 6,50 euro.

Sono tutti avamposti di una stesura sottile e verace, territori liberati da un’estetica ormai ridotta a parodia di se stessa, dove l’unica cosa a crescere davvero è l’arroganza di un listino applicato al nulla gastronomico.

La tecnica e il nuovo fine dining

Attenzione, però, a non derubricare l’intera faccenda a una banale corsa al ribasso a botte di carboidrati XXL. Il mercato non sta semplicemente tornando al passato, si sta spaccando a metà. Se da un lato trionfa il volume democratico della ruota di carro, dall’altro sopravvive e prospera un nucleo durissimo di artigiani che l’avanguardia la fa per davvero, spogliandola delle pantomime per TikTok. Hanno preso la sperimentazione sui lievitati e l’hanno trasformata in ristorazione adulta, imponendo un posizionamento di prezzo inflessibile che se ne frega altamente dei codici di avviamento postale.

Un indicatore cruciale di questa tendenza si trova lontano dai centri urbani saturati, a Montesarchio, nella Valle Caudina. Qui Giuseppe Bove, de Il Segreto di Pulcinella, porta avanti uno studio metodico sui lievitati. Con un solido background da chef, lavora su impasti complessi e seleziona materie prime veramente di nicchia. Che la sua Margherita sia posizionata a 8,00 euro, una cifra importante per la provincia campana, è un dato cruciale: dimostra che la rielaborazione del prodotto non è un fenomeno circoscritto ai quartieri agiati del capoluogo. La sperimentazione, quando è reale e non un mero esercizio di stile, crea un valore che il cliente è disposto a riconoscere e pagare ovunque.

Se la provincia si barrica, il Vomero risponde con il salto di specie: l’approdo di Raffaele Bonetta sancisce la fine della pizzeria come luogo fisico e l’inizio della pizza come protocollo d’intesa con l’alta ristorazione. Insediatosi nel salotto borghese del capoluogo, Bonetta ha strappato via ogni residuo di folclore per appropriarsi dei codici dei ristoranti stellati. Tempi dilatati, servizio maniacale, cantina vera e l’opzione del wine pairing a 25 euro.

La Margherita di sbarramento staziona imperturbabile sugli 8 euro, ma è chiaro a tutti che sia solo la tassa d’ingresso, perché il vero centro di gravità del locale è il percorso degustazione da 50 euro. Ed è un’operazione brutalmente onesta: paghi un conto da ristorante perché sei in un ristorante. La struttura ha smesso di competere al ribasso con la pizzeria all’angolo per andarsela a giocare, a viso aperto, nel campionato dell’alta cucina.

Prospettive: la scissione definitiva

Dove saremo da qui a cinque anni? La Campania non si riempirà di fast food asettici, il tessuto sociale di questa terra non lo digerirebbe, e non è un gioco di parole. La pizzeria di quartiere, quella in cui il proprietario ti chiama per nome e ti fa la Margherita sporca di cenere a 5 euro, resterà esattamente dov’è.

La vera rivoluzione avverrà ai piani alti. Il mercato si dividerà in modo netto: le pizzerie ammiraglie e storiche diventeranno ristoranti veri con carte dei vini, servizio accorto e percorsi degustazione dove spendi 40 o 50 euro sapendo esattamente perché li stai spendendo. Gli stessi maestri inonderanno parallelamente il territorio con format da strada, locali pop e asporto ingegnerizzato, pensati per far quadrare i bilanci aziendali e garantire a famiglie e studenti un prodotto eccellente a costi accessibili.

Il resto – le pizzerie medie che propinano il canotto tiepido da 15 euro con la mortadella sudata e la burrata infarcita di scorza di agrumi e pistacchi – verrà inesorabilmente spazzato via.

E forse, in fondo, ce lo saremo meritato.