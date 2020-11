Pizzerie delivery a Venezia: la buona pizza a domicilio esiste e valica i canali

Un giorno – spero – faremo il conto delle cose buone lasciateci da questa esperienza di pandemia. Una di queste “cose buone” è già qui ed è la consegna a domicilio a Venezia centro storico, che, fino al 2019 era una chimera talmente clamorosa che nessuno ambiva nemmeno a desiderare quella che altrove è una semplice pizza fumante delivery.

I motivi di questa situazione ovviamente sono vari, ma potremmo identificarne due dirimenti: il primo è la difficoltà di consegna di cibo caldo in una città in cui non ci si può muovere che a piedi, la seconda è che i ristoratori avevano già sufficienti entrate con l’afflusso turistico.

E invece.

Invece durante il primo lockdown è nata una start up, Cocai Express, di cui aveva parlato su questi schermi Caterina Vianello: un gruppo di ragazzi che si proponevano gratuitamente ai locali per fare le consegne. Era già tutto scritto fin da subito e gli stessi fondatori di Cocai Express non ne hanno mai fatto mistero: l’intenzione era quella di aprirsi un mercato per farne un business. Ora, a un semestre di distanza, è tutto pronto: c’è il sito, ci sono molti locali “partner”, Venezia è coperta o almeno lo è discretamente.

Purtroppo quello che resta una chimera è la pizza buona: salvo pochi casi la qualità della pizza in città è ancora orientata al consumo turistico mordi e fuggi, e sono davvero pochi quelli che hanno investito sul rispetto dei concittadini e sul turismo di prossimità. Ma questo purtroppo è uno dei mali storici della ristorazione veneziana, e non riguarda solo la pizza.

Noi saremo anche un po’ pignoli, ma per arrivare a redarre questa lista abbiamo consumato le suole idrorepellenti, negli scorsi mesi. Ci sono le ottime pizzerie di Venezia testate da noi che oggi consegnano delivery e qualche indirizzo al quale ci siamo sentiti di dare fiducia, un po’ perché ci sono novità persino in laguna e un po’ perché, al netto di tutto, abbiamo un cuore. Badate bene però, l’elenco è in aggiornamento: di questi tempi non si può mai star tranquilli.

1000 Gourmet

San Marco

La pizza di 1000 Gourmet è la napoletana che mancava in città fino al 2019, la stessa proprietà ha una pizzeria anche in centro a Napoli, la pizza che propone è etorodossa rispetto al capitolare, ma è sicuramente la più napoletana che si sia mai mangiata al di qua del Ponte della Libertà. Cornicione alto, scioglievole ed elastica, topping ispirati alla Napoli Food Porn e variante montanara fritta e ripassata in forno, cosa che uccide un po’ il croccante tipico della montanara. Proposti per l’asporto anche i fritti misti tipici dell’antipasto in pizzeria da Roma in giù.

Ordine minimo 8 euro; aperti tutti i giorni dalle 12 alle 22

Consegna con Cocai Express

Per prenotazioni chiamare il 3314624520 o iscriversi al sito di Cocai; pagamento in contanti alla consegna

Menu: www.1000gourmet.it

Birraria La Corte

Campo S.Polo

La Birraria La Corte è uno di quei pochi locali che piace sia ai veneziani che ai “foresti” (tutti quelli che vivono fuori dall’isola), che da molto tempo lavora sui prodotti e che ogni tot si inventa qualche proposta nuova, a volte gli va bene a volte no. Con la pizza ha funzionato perché da qualche anno la Corte fa una buona pizza, alla napoletana, morbida, scioglievole e golosa. I topping sono stagionali, iperlocali e ipertrofici. Scegliere le pizze un po’ più scariche potrebbe essere una buona idea per digerire bene.

Ordine minimo 10 euro, aperto a pranzo e a cena tutti i giorni, lunedì solo a pranzo

Consegna con Cocai Express

Per prenotazioni chiamare il 3314624520 o iscriversi al sito di Cocai; pagamento in contanti alla consegna

Menu: www.facebook.com/birrerialacorte

Aciugheta

San Marco

L’Aciugheta è la pizzeria del ristorante Il Ridotto, una stella Michelin, e fa una delle pizze migliori di Venezia: semplice, morbida, ben cotta e senza fronzoli. Non c’è molta scelta, perché il listino conta poco più di una dozzina di pizze e tutte tradizionalissime, ma si va sul sicuro per la scelta degli ingredienti di qualità, a partire dalla mozzarella e dal pomodoro. Ordinare anche qualche cicchetto può essere una buona idea.

Delivery diretto da martedì a domenica nelle vicinanze di campo SS Filippo e Giacomo, con pagamento in contanti alla consegna e senza sovrapprezzo

Per prenotazioni: 041 522 4292

Menu: www.aciugheta.com/menu-da-asporto

Grigoris

Terraferma – Mestre

Per chi abita fuori dall’isola ma nel comune di Venezia, Grigoris ha attivato le consegne a domicilio in proprio. La pizzeria che da anni fa capolino ai piani alti di tutte le classifiche del settore è sicuramente il posto migliore in cui ordinare a domicilio. La pizza, lievitata con pasta madre viva, è una di quelle pizze che piacciono a tutti: col cornicione visibile ma non troppo esuberante e con i topping da pizza gourmet, senza i costi della pizza gourmet. Il mio consiglio è provare la ceci e gambero rosso.

Aperto dal giovedì alla domenica a cena.

Per prenotazioni: 041 91 55 01; consegnano in proprio a domicilio con pagamento in contanti

Menu: www.pizzeriagrigoris.it/wp-content/uploads/PIZZE.pdf

Osteria Ai Do Archi

Castello

Più propriamente osteria con vocazione napoletana, Ai Do Archi propone il calzone ripieno, il calzone fritto, la salsiccia e friarielli, insomma tutto il repertorio. Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena

Consegnano con Cocai Express – pagamento alla consegna in contanti, ordine minimo 5 euro.

Food&Art

Giudecca

Novità giudecchina dello scorso aprile, va bene per chi sta alla Giudecca e vuole ordinare la pizza senza che arrivi fredda. Una pizza molto semplice, cotta bene e senza guizzi, e una focaccia, più interessante, ricoperta di crudo tagliato al coltello. In attesa di provarla, sembra un’iniziativa da supportare, fanno anche il calzone fritto. Da giovedì a domenica dalle 18:30 alle 21:30

A domicilio con Cocai Express – pagamento alla consegna in contanti, ordine minimo 10 euro.

Nevodi Pizza Lab

Castello

Nuovo progetto cittadino, il Nevodi pizza lab si lancia obbligatoriamente sul domicilio. Base settentrionale (non aspettatevi il canotto e la scioglievolezza) Da segnalare l’uso di salumi di qualità come la mortadella di cinghiale tostata, il guanciale affumicato, il petto d’oca.

Consegnano con Cocai Express tutti i giorni e senza ordine minimo.