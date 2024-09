PizzAudace a Firenze, recensione: una verace pizzeria di quartiere dove si bada al sodo

Un’allegra pizzeria di quartiere, dove si bada al sodo, ma che va ben oltre le aspettative a livello di qualità della pizza. PizzAudace è una pizzeria audace tanto quanto il suo nome, perché prova a fare le cose per bene nella periferia di Firenze, senza franchising o grandi nomi dietro alla propria pala. Siamo in via Giovanni Antonio Dosio, al confine tra Isolotto e Legnaia, all’interno del centro sportivo della società sportiva Audace Legnaia.

Qui il recupero di un’area fino a quel momento degradata ha dato vita a un locale felice e colorato, capace in poco tempo di diventare un vero e proprio centro aggregazione della zona. Per giovani, coppie, famiglie e ogni altro tipo di clientela.

L’ambiente

Con la sua sala verandata, quindi estremamente luminosa, PizzAudace è un’ottima scelta per godersi a pieno tutta la stagione primaverile ed estiva, mentre d’inverno le vetrate restano chiuse e l’ambiente è riscaldato. Completa il ristorante un cortile antistante, dove i più piccoli possono uscire per giocare.

All’interno di questi locali dall’anima decisamente informale, in stile casa del popolo, un personale giovane e sorridente serve senza troppo fronzoli una buona offerta di pizze in stile napoletano. Il servizio (coperti annessi) è veloce e non particolarmente brillante, ma comunque efficace, puntuale ed educato.

Il menu di PizzAudace

“Abbondanza” è senza dubbio il termine chiave per descrivere il menu di PizzAudace. Con oltre 30 varietà di pizza, servite anche su tagliere per più persone, questo ristorante-pizzeria vanta un’ampia scelta che non pregiudica comunque la qualità di quello che viene poi servito nel piatto. A partire dagli antipasti, dove le Polpette di baccalà fritte con hummus di ceci, carote e cipolla caramellata rappresentano un ottimo esempio del potenziale della cucina. Una cucina semplice ed equilibrata, che punta sulla golosità senza sfociare però nell’eccessiva pesantezza e nella non digeribilità. Anzi, non c’è nessuna critica da muovere sulla frittura.

Se le oltre 30 pizza accontentano davvero tutti i gusti, dai più semplici ai più ricercati, si potrebbe migliorare invece la carta beverage, che soprattutto dal punto di vista delle birre si concentra essenzialmente sui grandi marchi commerciali. Stesso discorso per il vino, dove campeggiano etichette più conosciute anziché piccoli produttori. Tutto comunque concepibile, visto che non è questo il target di PizzAudace e la sua bellezza sta proprio (anche) nelle sua identità verace.

La PizzAudace di Firenze

Pur essendo affiancata da un’altrettanto valida cucina di pesce (da provare specialmente le Linguine allo Scoglio e gli Gnocchi di ricotta e bottarga con frutti di mare), la pizza – vuoi anche solo per il nome del locale – resta sicuramente al centro della proposta di PizzAudace. Forno a legna, pasta a lievitazione naturale e aggiunta di farina di semola sono i tre capisaldi dei lievitati proposti in questi spazi. Il risultato? Una pizza con il cornicione pronunciato, leggermente più alta di quella che si trova comunemente in Toscana, condita con pomodoro e mozzarella genuini della tradizione napoletana. Disponibile anche l’impasto di farina integrale a lievitazione naturale.

Io sono andato sia sul classico sia sul contemporaneo, provando prima la “Margherita” (cornicione leggermente sbruciacchiato) e poi la “Gold” con salsa di pomodori gialli, prosciutto crudo, basilico e stracciatella dopo cottura. Nonostante il tipo di impasto e il cornicione come detto molto pronunciato, la pizza è risultata in ambedue i casi leggera e digeribile, rispettando i tempi della cottura. Accurata la scelta degli ingredienti, anche se nella “Gold” la salsa di pomodori gialli non era abbondantissima e ciò rendeva dunque la base della pizza un po’ più asciutta del dovuto. Mi sono sembrate particolarmente sfiziose le pizze della casa, come l’omonima “PizzAudace” con pomodoro, mozzarella, salamino piccante, porcini e gorgonzola o l’“Eccellenza” con mozzarella, tartufo a scaglie, stracciatella, olio al tartufo e prosciutto crudo.

Dolce e conto

È molto ampia anche la scelta dei dessert, tutti rigorosamente preparati espressi dalla cucina. Io ho optato per un Cestino croccante con mousse di yogurt e frutti di bosco: piacevole, fresco e leggero, un’alternativa interessante al solito gelato, sorbetto o pannacotta. Anche in questo caso, la presentazione non era curata, ma i frutti erano freschi e il dolce buono. Esattamente ciò che conta di più da queste parti. Tre le altre opzioni, Calzone dolce, Zuppa inglese, Tiramisù, Cheesecake e Crostatina di frolla al cacao. Il tutto, per la modifica cifra di neanche 25 euro a testa.