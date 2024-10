Pizzeria Cecchi a Torino, recensione: il padellino ammodernato e ingentilito non ci convince

Dire Pizzeria Cecchi a Torino significa parlare di un marchio leggendario, di un pezzo di storia della gastronomia locale. Fu infatti negli anni ’50 del secolo scorso che alcune famiglie toscane, tra cui i Cecchi, portarono in città due prodotti da forno: la pizza al padellino e la farinata di farina di ceci (in certi posti perciò anche detta “cecìna”). Nel corso dei decenni questo tipo di pizza è stata integrata nei gusti e nelle abitudini sabaude – ben prima della napoletana al mattone – fino a diventare “la pizza tipica di Torino” e ad essere percepita come specialità locale (un bel caso di invenzione della tradizione, per gli appassionati di questo genere ormai un po’ inflazionato).

I Cecchi poi sono andati avanti, ampliando l’offerta anche alla gelateria, passando la mano di generazione in generazione, e anche raddoppiando i locali: oltre alla sede storica di via Nicola Fabrizi, quella di via Madama Cristina, indipendenti. È quest’ultima, rinnovata da poco, che abbiamo visitato.

Pizzeria Cecchi in via Madama Cristina a Torino: ambiente e servizio

La sede di via Madama Cristina della pizzeria Cecchi a Torino è stata completamente ristrutturata nell’estate 2023: tra la sala interna e il dehor (solido e ben protetto quindi utilizzabile anche d’inverno) saranno poco sotto il centinaio di coperti.

Gli arredi semplici se pur moderni (l’ormai inevitabile stile scandinavo, chiaro e spoglio), l’illuminazione da locale per famiglie, e lo stesso servizio un po’ da rincorrere (forse a causa del sabato sera, ma non giustifica) vogliono continuare a proporre l’idea del posto popolare, anche se il rifacimento totale ha comportato l’inevitabile perdita di quell’aria un po’ fané.

Le pizze al padellino di Cecchi a Torino, e la farinata

Da locale popolare anche il menu di Cecchi: più di 50 pizze, ma tutte con ingredienti che si sarebbero potuti trovare anche negli anni ’80 (giusto la burrata, toh, fa capire che abbiamo scavallato il millennio). E i prezzi pure volano basso: margherita a 4,50 euro, mentre la più cara sta 7,50. La farinata, tipicamente da antipasto, è proposta in versione singola, doppia o da tavolata (la padellona intera). Birre solite ma con una proposta artigianale, anche alla spina.

Ok ma com’è la pizza al padellino e la farinata di Cecchi? Non male: non male ma nulla più. Nota a favore dell’impasto e della cottura: di solito le pizze al tegamino presentano una parte inferiore parecchio unta, quasi fritta, e la parte superiore, cioè quella a contatto con il condimento, a rischio crudo. Entrambi questi difetti sono accuratamente evitati da Cecchi, e in più la pasta è morbida e gustosa q.b. Non altrettanto si può dire della farinata, saporita ma disomogenea e tendenzialmente un po’ secca.

Dove invece ci si aspetterebbe di più, è il lato condimenti: manca quell’abbondanza un po’ porcella, quell’esplosione di golosità anche nelle pizze dai gusti più decisi. Niente male la Burrata (grazie a una salsiccia ben speziata) e la Funghi (profumatissimi, è stagione). Ma prendiamo per esempio la Gorgo e cipolle, o la Zingara (olive, cipolle, capperi e peperoncino): il condimento risulta poco saporito, e il gusto non amalgamato, forse per la distribuzione non omogenea degli ingredienti sulla pizza, o anche per la scarsa quantità di salsa di pomodoro (altra faccia della medaglia del pregio suddetto sulla cottura perfetta: meno ingredienti umidi e pesanti = meno pericolo di crudo). La Salsiccia e friarielli ha pochi friarielli, e persino quella col salamino piccante è poco aggressiva.