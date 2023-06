Pizzeria Fratelli Cafasso a Napoli, recensione: l’irrinunciabile pizza fané di Fuorigrotta

di Daniela Persico 5 Giugno 2023

Se con la Pizzeria Di Napoli avevamo fatto un riposante viaggio negli anni ’90, con i Fratelli Cafasso andiamo ancora più indietro nel tempo. Tutto nel ristorante-pizzeria di via Giulio Cesare ha il sapore delle buone cose (in effetti alcune anche di pessimo gusto) che catapultano in una felice dimensione spazio temporale alternativa. Che il vero cuore antico di Napoli abbia trovato asilo nel quartiere di Fuorigrotta? Due indizi fanno una prova.

Dal 1953 Cafasso (tutti in realtà la chiamano solo così) è un ritrovo familiare e di quartiere che fidelizza con le sue pizze ultraeconomiche e di buona fattura e con un’accoglienza da casa dei nonni: piacevole e rassicurante.

I buoni ingredienti non hanno nomi altisonanti, ma mantengono un buon livello qualitativo. Forse non sono nemmeno Presìdi Slow Food. Diciamo forse, perché Menzioni d’Origine, marchi collettivi e vessilli di autenticità contadina non vengono proprio nominati: negli ’70 il pomodoro era solo un pomodoro e nessuno ne sapeva declinare il pedigree.

Ambiente, servizio, menu

L’ambiente più che semplice è fanè. Le due sale sono di medie dimensioni e i tavoli verde tenue da tinello con tovaglie fiorate sono immersi in un contesto pieno di memorabilia. C’è perfino Edoardo che mangia la pizza con Pulcinella e Totò.

Il servizio segue la musica dell’ambiente: cortese, accogliente, d’altri tempi, anche in senso anagrafico. Un garbo infinito e semplice che sa subito di casa. Menzione speciale per Antonio, colonna portante della squadra, che se ti vede a distanza di anni ancora si ricorda di te, o di qualcuno che ha i tuoi stessi vizi gastronomici.

In questo contesto atemporale, quasi fa male vedere un menu con QR Code. Sembra di sentire la vetrinetta dei dolci ringhiargli contro (sì c’è una vetrinetta dei dolci, portate i sali se temete di poter svenire per l’impatto dei ricordi). Non preoccupatevi: è una vetrinetta assennata, anche se ha un dolce Bindi all’interno, non morderebbe mai il menu in presenza dei clienti!

Sia come sia, il menu prevede primi, secondi di pesce e carne, antipasti con fritturine all’italiana e altri piatti tipici napoletani, e pizze, pizze, pizze. Tantissime pizze classicissime e quietamente creative che oscillano dai 4€ della cosacca, ai 10 € di quelle più intraprendenti. Prezzi da applausi.

Le pizze dei Fratelli Cafasso

Siamo metaforicamente a casa dei nonni, non meraviglia più di tanto che dei molti fritti promessi ci siano solo i crocché, e se abbiamo voglia di alici marinate o fritte, nisba. Del resto, chi ha mai trovato un menu a casa della nonna? Veleggiamo sulle pizze.

Margherita, inevitabile ed entusiasmante a 5€. Dimensioni non alla Michele, ma più contenute e impasto tirato meno sottile della rota ‘e carretto: non siamo però, certo, dalle parti della contemporanea. Buono il pomodoro, tranquilla la cottura, piacevoli i cornicioni.

Si va sulla signature, con la Baita di R. Cafasso, pizzaiolo e proprietario di questo luogo incantato: datterini rossi, porcini, provola di Agerola e salsiccia. Non sarà proprio primaverile, e del resto per il momento la primavera napoletana somiglia a un perenne 2 novembre, ma è proprio buona. Succulenta, forse un po’ spinta sulla provola, ma decisamente goduriosa. L’impasto riesce a tenere perfettamente l’impegnativo topping e la fetta non si deprime, prodigio della fisica.

Forse ci è scappata un po’ la mano nel pensare che Ecchetodicoaffa’ fosse una buona idea. Ci hanno tentato gli occhi dolci di Antonio. Parmigiana di melanzane e polpette: non è che non sia buona. Ma a questa nonna piace andarci giù dritta col condimento. Temo che il consueto giro di olio all’uscita della pizza dal forno sia stato decisamente sovrabbondante.

Notiamo anche una parte di cornicione troppo colorita: al palato non è proprio amara, però disturba quantomeno la vista. A distanza di ore la digeribilità è perfetta e il palato risulta pulito e non si avverte sete eccessiva.

Bibite, vino, dolci, accessibilità e conto

Il menu beverage fa eco alle pareti, tra birre in bottiglia commerciali, bibite canoniche e la dicitura “vino da pasto”, che balza all’occhio da una piccola carta dedicata ai vini, così agghiacciante da fare il giro e diventare sublime.

La vetrinetta dei dolci, quasi di Benniniana memoria, custodisce delle torte fatte in casa, incredibilmente nel conto ci vengono nominate come fossero industriali. Visto che le pizze erano belle ricche, meglio restare leggeri: pastiera, cassata infornata e crostata.

Questi a Napoli sono percepiti come dessert leggeri. E poco male che due su tre siano eminentemente pasquali.

La pastiera ha dimensioni tracotanti ed è buona. Sì ci sono dei difetti, ma resta buona, come quella che potrebbe fare, indovinate?, tua nonna!

Meno convincente, ma piacevole, la cassata infornata. Il contrasto tra le gocce di cioccolato e il cedro risulta sbilanciato in favore dell’acidità dell’agrume.

Crostata di cioccolato evitabilissima.

Accessibilità ostica più che mai. La strada per il bagno è costellata di cattive intenzioni: passa per l’anti-cucina, è al piano inferiore che si raggiunge con una scala di alluminio che ricorda quelle antincendio. Ogni commento è superfluo. Ovviamente, non ci sono servizi per persone con difficoltà motorie, ma viene da dire meno male. Avrebbero avuto il sapore della beffa.

Conto contenutissimo, 48,50€ con due bottiglie d’acqua e una St. Stefanus piccola.