Napoli: le migliori 12 pizze a domicilio e come ordinarle

Di pizzerie con servizio di consegna a domicilio a Napoli se ne trovano parecchie se non tutte: i DPCM scalfiscono in parte la bellezza della pizza, con le chiusure imposte alle 18, ma almeno per il momento i forni restano accesi ed i pizzaioli sono con le teste sul banco ad “ammaccare” i loro panetti.

In Campania, oltre alle restrizioni nazionali, abbiamo anche il tanto odiato coprifuoco alle ore 23.00: quindi i servizi di asporto e delivery funzionano tutti circa fino alle 22.30 (anzi, quello d’asporto termina proprio alle 22.30, cosa che non si era ben capita nelle ordinanze delle scorse settimane per un mero errore oggettivo). Giocoforza, la partita si chiude nel bel mezzo, costringendo pizzaioli e fattorini a fare i salti mortali e concentrare una gran mole di lavoro in un tempo molto risicato.

Fatte le dovute premesse, non ci resta che consigliarvi le pizze di Napoli da ordinare a domicilio: una lista speriamo esaustiva di 12 pizzerie (di più, considerando che alcuni riferimenti contano vari indirizzi) sulle quali garantiamo.

Pizzeria Starita a Materdei

La pizza del Cavaliere “don” Antonio Starita, dalla collina di Materdei, arriva facilmente nelle vostre case con UberEats. Consigliatissimi i pezzi forti della tradizione napoletana: marinara e margherita, che riescono bene grazie ad una grande costanza nella qualità del pomodoro e dei latticini.

Pizzeria Francesco&Salvatore Salvo

Le pizze dei fratelli Salvo, della sede a Riviera di Chiaia, con un menu totalmente rivoluzionato rispetto alla sede di San Giorgio a Cremano: le loro pizze sono disponibili per il domicilio attraverso le piattaforme JustEat oppure UberEats, o ancora ai numeri telefonici indicati sulla Pagina Facebook.

Gino Sorbillo

Gino Sorbillo non fa mancare le sue pizze a domicilio per i napoletani: se siete stanchi della pizza al forno, decisamente da provare la pizza fritta – tra le migliori per rapporto qualità/prezzo. Tutte le pizzerie napoletane di Gino Sorbillo sono operative sia con fattorini interni che su UberEats: per tutti gli aggiornamenti ed i numeri da chiamare, la pagina Gino Sorbillo artista pizza napoletana ha tutte le info, aggiornate giorno per giorno.

La Notizia 53

Il pizzaiolo Enzo Coccia non abbandona banco e forno, dalla sua pizzeria storica abbarbicata su per Via Caravaggio: il servizio delivery è garantito grazie ad UberEats. Oltre le solite pizze di Enzo, da provare è sicuramente la ‘mpustarella: riduttivo definirlo un panino, è uno stile di vita che viaggia intorno ai 130 grammi di pane farcito col meglio che c’è in circolazione.

La Masardona

La “pizzeria fritta” della famiglia Piccirillo è su UberEats, per portare direttamente a casa un buon carico di specialità all’olio napoletane, come pizze fritte ma anche pezzi di friggitoria. Il servizio delivery è disponibile sulle piattaforme JustEat ed UberEats.

50Kalò

Da Piazza Sannazzaro, Ciro Salvo non solo sforna pizze per il turno del pranzo ma si avvale di un servizio di delivery già consolidato con UberEats. Una buona occasione per provare i grandi classici di Ciro Salvo, ma anche fritti di ottima fattura.

Pizzeria Errico Porzio

Errico Porzio, negli anni, si è reso promotore della pizza napoletana che parte dai quartieri periferici per arrivare nel salotto buono della città con diverse aperture ed approdando persino a Salerno. Per avere le pizze tradizionali napoletane di Errico Porzio a casa, basterà cercare su JustEat ed UberEats.

Ciro Pellone alla Loggetta

La famiglia Pellone offre pizze tradizionali napoletane con ottimo impasto e buona selezione di prodotti. Le consegne a domicilio sono garantite grazie al servizio interno, tutte le info reperibili sul sito internet della pizzeria.

Pizzeria Vincenzo Capuano

Vincenzo Capuano, il “pizzaiolo ritornato” a Napoli, ha il servizio delivery attivo su entrambe le pizzerie napoletane, quella del Vomero e quella di Piazza Vittoria. Per ricevere a casa le pizze caratterizzate dal cornicione particolarmente pronunciato e le ricette ispirate alla tradizione napoletana, basta consultare i numeri messi a disposizione sulla pagina Facebook Vincenzo Capuano.

Pizzeria Concettina ai Tre Santi

La pizzeria della Sanità condotta da Ciro Oliva ha da sempre una seconda sede attigua, con forno apposito, dedicata al solo asporto e domicilio. Il menu è declinato appositamente per l’asporto, quindi molte delle creazioni che si ritrovano nella pizzeria “con sala” qui non ci sono, preferendo un menu semplificato. E’ possibile prenotare il domicilio su JustEat.

Franco Gallifuoco Pizzeria

La pizzeria di Franco Gallifuoco, all’angolo tra Corso Arnaldo Lucci e la Stazione Centrale di Napoli, permette di avere la pizza a domicilio grazie alle prenotazioni direttamente in pizzeria al numero 3335045954.

Lombardi 1892

La pizzeria della famiglia Lombardi a Via Foria ha attivo anche il servizio di pizza a domicilio, per gustare comodamente a casa il meglio della tradizione napoletana. Il servizio domicilio della pizzeria Lombardi 1892 è attivo su UberEats.