L’albero di natale di pasta sfoglia è un antipasto che nasce dall’idea in realtà di creare un centrotavola da posizionare al centro della tavola di Natale e che al momento del pasto possa trasformarsi in un aperitivo o in un antipasto bello da vedere ma soprattutto buono da mangiare.

Per preparare questa ricetta vi serviranno solo due fogli di pasta sfoglia e pochi altri ingredienti, per il ripieno utilizzate pure quello che la fantasia (o il frigorifero) suggerisce, noi vi proponiamo pesto e pancetta ma andrà anche bene formaggio spalmabile e salmone o pesto di pistacchio e mortadella, insomma le varianti sono pressoché infinite, scegliete voi quella che meglio si adatta al vostro menù di Natale.

Natale è la festa della famiglia che si riunisce attorno alla tavola per festeggiare, la tavola in questo giorno speciale diventa diventa il fulcro di auguri e brindisi, pertanto tutto deve essere perfetto e deve contribuire a creare la giusta atmosfera.

L’albero con i suoi decori, le luci soffuse delle candele, i cristalli che brillano sulla tavola, ed è qui che ad attendere i nostri ospiti ci sarà anche il nostro albero di Natale di pasta sfoglia con tanto di decori e candele.

Quest’albero si presta alla perfezione anche ad essere servito in un tavolo per il buffet natalizio, scegliete un piatto che possa valorizzare la vostra creatura e sfornate alberi con farce diverse, per avere una moltitudine di colori oltre che di sapori.

L’idea è semplice ma d’effetto, l’unico problema sarà chi avrà il coraggio di prendere il primo pezzo della vostra decorazione?

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

2 rotoli Pasta Sfoglia

1 Uovo

100 g Pancetta arrotolata

10 cucchiai Pesto

Erba Cipollina

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’albero di natale di pasta sfoglia, su un rotolo di pasta sfoglia create la forma dell’albero spalmando in maniera uniforme il pesto, quindi adagiate le fette di pancetta.

Con il secondo rotolo di pasta sfoglia coprite tutta la preparazione, premete bene in modo da conservare la forma sottostante dell’albero. Tagliate la parte in eccesso e con i ritagli ricavate i decori.

Spennellate con l’uovo sbattuto l’albero di sfoglia, incidete al centro la forma delle candele e spolverizzate con dell’erba cipollina.

Procedete con il decoro dell’albero e infornate a 180°C per 25/30 minuti.