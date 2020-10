Gli antipasti mostruosi di halloween, sono un’idea semplice e sfiziosa per la notte di Halloween, ideali anche da preparare insieme ai bambini.

Una ricetta veloce e semplice, pochi ingredienti, uova, wurstel, un rotolo di pasta sfoglia e qualche oliva e il gioco sarà fatto, avrete una selezione di antipasti mostruosi pronti da portare in tavola.

All Hallow Eve cioè vigilia di tutti i santi; la sera del 31 ottobre che precede il giorno del 1 novembre dedicati a tutti i santi.

Di origine celtica (Samhain), dall’Irlanda questa festa venne esportata negli Stati Uniti dagli emigranti durante la terribile carestia dell’800; in America divenne una festa ludica e iniziò anche la tradizione di intagliare le zucche.

Halloween ha preso piede anche in Italia e sono sempre di più le persone, non solo bambini, che amano questa festa!

Festeggiate allora con questi antipasti mostruosi semplici da realizzare ma di effetto!

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

5 Persone

Ingredienti

PER LE UOVA DI RAGNO

5 Uova

15 Olive nere denocciolate

2 cucchiai Maionese

PER I RAGNI E LE MUMMIE DI WURSTEL

8 Wurstel di pollo e tacchino o di maiale

1 rotolo Pasta Sfoglia

50 ml Ketchup

2 Olive nere denocciolate

PER LE ZUCCHE DI MANDARINI

5 Mandarini

1 costa Sedano

Preparazione

Per preparare la ricetta degli antipasti mostruosi di halloween, cominciate dalle uova di ragno, che dovranno riposare in frigorifero.

PER LE UOVA DI RAGNO

Prendere 15 olive nere denocciolate e metterle da parte per la decorazione. Mettere a bollire le uova in un tegame con l’acqua e farle cuocere per 5 minuti; devono essere belle sode. Sbucciarle e tagliarle a metà.

Svuotare le uova sode dal tuorlo e metterlo in un contenitore. Lasciare i gusci di albume da parte. Aggiungere 2 cucchiai di maionese e amalgamare bene i tuorli con la salsa schiacciando eventuali grumi.

Riempire con il composto ottenuto i gusci di albume sodo. Prendere le olive denocciolate e tagliarle a metà per il verso della lunghezza.

Sistemare le mezze olive, con il taglio rivolto in basso, sulle uova ripiene. Tagliare delle fettine sottili dalle olive per ricavare le zampette dei ragni. Posizionare le zampette sull’uovo ripieno accanto al corpo.

PER I RAGNI E LE MUMMIE DI WURSTEL

Prendere i wurstel e il rotolo di sfoglia. Tagliare delle strisce di 5 mm dalla sfoglia e arrotolarle intorno ai wurstel interi: creare un turbante e il corpo utilizzando più strisce di sfoglia lasciando uno spazio dove andranno poi creati gli occhi della mummia. Infornare a 180° per circa 15 minuti.

Togliere le mummie di wurstel dal forno e lasciarle raffreddare. Aiutandosi con un coltello dalla punta affilata incidere i wurstel all’altezza del “viso” per creare gli occhi inserendo dei pezzetti di oliva negli intagli creati. Potete utilizzare anche della maionese per ottenere l’effetto occhio.

Prendere 3 wurstel e tagliarli a metà. Prendere una metà ottenuta e praticare 3 tagli paralleli tra loro alle estremità del wurstel lasciando la parte centrale del wurstel integra; otterremo 3 zampette per lato dei nostri ragni di wurstel

Avvolgere con una striscia di pasta sfoglia la parte centrale dei wurstel lasciando liberi i tagli praticati. Infornare a 180° per circa 15 minuti. Sfornare e lasciare raffreddare, in cottura i tagli si saranno aperti creando così le zampette dei ragni. Aiutandosi con un pezzetto di sedano o uno stuzzicadenti creare occhi e bocche ai ragni con il ketchup.

PER LE ZUCCHE DI MANDARINI

Prendere i mandarini e spellarli. Con un coltello affilato tagliare dei pezzetti di costa di sedano lunghi 2 cm e larghi 5 mm. Inserire i pezzetti di sedano nel mandarino per ottenere delle zucche. Si possono aggiungere anche delle foglie di sedano per decorare maggiormente la zucchetta.

Posizionate gli antipasti ottenuti su un vassoio o una lastra di ardesia al cui centro avrete posizionato una ciotola di ketchup o altra salsa in cui intingere alcuni antipasti mostruosi.