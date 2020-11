L’ arrosto morto di vitello, è un piatto classico della cucina italiana, un piatto che si presta benissimo quando si hanno ospiti, sempre adatto per le grandi occasioni e soprattutto si prepara in anticipo.

E’ una ricetta di sicuro successo e portata in tavola con un contorno di patate al forno farà la gioia di tutti, grandi e piccini.

Per questa ricetta è di fondamentale importanza stare attenti alla freschezza, al taglio e alla qualità della carne. Personalmente il pezzo che preferisco per questo arrosto è la noce di vitello, un taglio di carne molto magro, tenero e compatto, e che quindi non necessita di legatura.

Dovrete inoltre prestare molta attenzione alla cottura dell’arrosto, che dovrà risultare leggermente rosato al suo interno. Per capire quando l’arrosto è cotto dobbiamo pungerlo con un forchettone. Se il liquido che fuoriesce è di colore rosa scuro/rosso il nostro arrosto non è ancora pronto, se il colore del liquido è rosa chiaro il nostro arrosto è pronto per essere mangiato, se non fuoriesce nessun liquido allora vuol dire che lo abbiamo cotto troppo e risulterà sicuramente stopposo.

La cosa fondamentale da rispettare nella cottura di questo arrosto, è quella di farlo rosolare bene a fiamma alta, in modo da formare una crosticina di colore più o meno scuro sulla superficie della carne. La cottura poi deve proseguire a fuoco molto lento.

Provateci anche voi, e ricordate che il sugo di arrosto è ottimo anche per condire la pasta.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 90 minuti

Tempo totale: 100 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

1,8 kg Vitello Noce

3 Carote

3 Coste di Sedano

1 Cipolla

1 bicchiere Vino Bianco

q.b. Rosmarino

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’arrosto morto di vitello, bagnate il fondo della pentola con l’olio, adagiatevi il pezzo di carne e fate rosolare a fiamma alta da entrambe le parti fino a quando assumerà un colore marroncino.

Versate il trito di verdure (cipolla, carote, sedano e rosmarino). Aggiustate di sale, bagnate con un bicchiere di vino bianco e lasciate evaporare. Coprite con un coperchio e fate cucinare l’arrosto per circa un’ora e mezza a fiamma bassa. Aggiungere un po’ d’acqua se necessario.

A cottura ultimata togliete la carne dalla pentola, lasciate riposare su un piatto e frullate gli odori. Se la salsa dovesse risultare troppo densa allungatela con poca acqua, o un po’ di brodo vegetale.

Tagliate l’arrosto a fettine non troppo spesse e servite con la sua salsina.