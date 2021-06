I bagels integrali sono piccoli panini a forma di ciambella di origine polacca ed ebraica, che sono diventati celebri negli Stati Uniti grazie all’immigrazione dei primi anni del 900. Ma anche nell’Europa occidentale c’è un panificio storico per questi panini, nella celebre Brick lane di Londra c’è uno dei panifici più antichi della città che sforna solo bagels e fuori c’è sempre la coda di avventori. Ma, più in generale, sono diffusi in tutte le grandi città in cui esiste o esisteva una forte comunità ebraica.

Una leggenda popolare li vedrebbe nascere nel 1683, come omaggio di un panettiere di Cracovia al re polacco Jan III Sobieski, la prima menzione dei bagel risale al 1610 all’interno delle “Disposizioni Comunitarie” della città di Cracovia. C’è un pane russo molto simile al bagel, il bublik, e anche il brezel austriaco segue una preparazione simile.

La ricetta di questi bagels integrali è tratta dal libro “Come si fa il pane” di Emmanuel Hadjiandreou.

Durata

Tempo di preparazione: 40 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 80 minuti

Dosi per

6 persone

Ingredienti

500 g Farina Petra n.9

3 g Lievito di birra secco

10 g Sale Fino

20 g Zucchero

260 ml Acqua calda

1 Uovo medio

1 Uovo medio per spennellare i panini

q.b Mix Di Semi sesamo, papavero, senape

Preparazione:

Per preparare la ricetta dei bagels integrali, in una ciotola unite tutti gli ingredienti secchi: farina, sale e zucchero e tenete da parte.

In una ciotola più grande unite l’acqua calda e fate sciogliere bene il lievito secco.

Unite un uovo e mescolate.

Unite gli ingredienti secchi a quelli umidi e formate una palla compatta.

Lasciate riposare per 15 minuti.

Nella ciotola tirate una parte di impasto da un lato e premetelo al centro. Ruotate la ciotola e ripetete la stessa operazione con altre porzioni di impasto. Ripetete per 8 volte, tutto il processo dovrebbe durare circa 10 secondi e l’impasto dovrebbe iniziare a fare resistenza.

Lasciate riposare per 10 minuti.

Ripetete quest’ultimo passaggio per due volte.

Coprite poi la ciotola e fate lievitare fino al raddoppio di volume (circa 2 ore).

Sgonfiate a questo punto l’impasto e sistematelo su di un piano infarinato.

Dividetelo in 9 piccoli panetti.

Formate una pallina e premete al centro per creare la classica forma a ciambella.

Sistemateli su di una teglia infarinata e fate lievitare per 30 minuti.

Trascorso il tempo di lievitazione fate bollire 2 lt. di acqua con una manciata di sale grosso.

Immergete 2/3 bagel per volta e fate cuocere per 5 minuti per lato.

Sistemate i bagel appena bolliti su una teglia da forno precedentemente infarinata, spennellateli con l’uovo e i semi che preferite (sesamo, papavero, senape).

Fate cuocere in forno a 220° per almeno 20-25 minuti.

Fateli raffreddare su di una gratella e poi tagliateli a metà e farciteli con ciò che vi piace.