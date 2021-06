Il banana bread è un dolce facile e perfetto per riciclare quelle banane che stanno per essere buttate perché sono diventate un po’ troppo scure. Si tratta di un plumcake della tradizione statunitense, arricchito con uvetta (in questo caso con aggiunta di un po’ d’alcol), e a cui si possono aggiungere molte altre cose: la frutta secca che preferite o le gocce di cioccolato. Si può consumare da solo, oppure accompagnato da gelato o marmellata, se avanza e si secca un po’ è buono anche tostato.

La ricetta è nata negli Stati Uniti negli anni Trenta, si dice a seguito della grande depressione, momento in cui era diventato fondamentale usare anche le banane più mature. In realtà, con tutta probabilità, è una di quelle torte lievitate che nascono come funghi dopo la commercializzazione ai privati di bicarbonato e lievito per dolci. Uno dei primi ricettari contenenti le istruzioni per prepararlo è il Balanced Recipes del 1933 pubblicato dalla Pillsbury.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Tempo totale: 55 minuti

Dosi per

6 persone

Ingredienti

3 Banane grandi mature

175 g Farina

120 g Zucchero

120 g Burro

2 Uova

2 cucchiaini Lievito

1/2 cucchiaino Bicarbonato

100 g Uvetta

1 bicchierino Vodka

1 bicchiere Acqua

1/2 cucchiaino Estratto Di Vaniglia

Preparazione:

Per preparare la ricetta del banana bread, scaldate un po’ di acqua, quando arriva al bollore, togliete dal fuoco, unite la vodka e versatevi dentro l’uvetta.

Nel frattempo schiacciate le banane con una forchetta, unite le uova e mescolate bene.

Unite il burro fuso, lo zucchero e l’estratto di vaniglia.

Setacciate a parte la farina, il bicarbonato e il lievito e uniteli al composto di banane.

Scolate l’uvetta, unitela all’impasto e mescolate bene.

Foderate una teglia per plumcake con la carta forno, versatevi l’impasto e infornate a 180° per 45 minuti.

Verificate la cottura con uno stuzzicadenti.

Fate raffreddare completamente prima di gustarlo.