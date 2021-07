I biscotti al limone e menta fresca sono dei dolcetti molto veloci da preparare, che vanno bene anche d’estate quando preparare un dolce sembra un’impresa. Hanno un gusto fresco e leggero e sono preparati senza uova, in modo da essere decisamente digeribili. Sono perfetti accompagnati da un tè alla menta.

Il trucco per ottenerli di una forma regolare è quello di lavorare due filoncini di pasta e poi metterli in freezer prima di tagliare i biscotti, se volete potete passare i bordi nello zucchero di canna prima di cuocere, lo zucchero caramellerà e aggiungerà sapore ai biscotti.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti:

270 g Farina W 170

150 g Burro

120 g Zucchero

2 Limone

60 g Limone Candito

10 foglioline Menta

Preparazione:

Per preparare la ricetta dei biscotti al limone e menta fresca, tagliate il burro a pezzetti e mescolatelo insieme allo zucchero fino a ottenere un composto molto morbido.

Unite a questo punto il succo e la scorza dei due limoni, la farina e infine la menta triturata molto finemente.

Aggiungete a questo punto il limone candito a cubetti e mescolate con le mani fino a ottenere un panetto compatto.

Dividete l’impasto in due filoncini e riponeteli in freezer per 20 minuti.

Preriscaldate il forno a 180°.

Tirate fuori dal freezer i filoncini e tagliate delle rondelle dello spessore di 3 cm.

Predisponete i biscotti su una teglia ricoperta di carta da forno e fate cuocere per 15 minuti, finché non saranno dorati.

Sfornate e lasciate raffreddare.