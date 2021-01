I biscotti miele e noci, sfiziosi e saporiti, sono ideali da sgranocchiare per un aperitivo, un buffet o per placare quel certo languorino che si fa sentire a metà pomeriggio.

L’aroma inconfondibile del miele di castagno, unito al profumo del rosmarino fresco e alla croccantezza delle noci, rende questa ricetta particolarmente stuzzicante

Facili e veloci da realizzare, si prestano a svariate declinazioni semplicemente variando il tipo di miele o di erbe aromatiche, negli abbinamenti che vi suggerisce l’ispirazione del momento.

Potete prepararli in anticipo e conservarli ben chiusi in un contenitore ermetico per almeno 2-3 giorni.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 18 minuti

Tempo totale: 38 minuti

Dosi per

10 Persone

Ingredienti

125 g Farina di farro

50 g Farina integrale

95 g Burro

40 g Noci tritate

1 Uovo medio (circa 50g)

12 g Miele di castagno

q.b. Rosmarino fresco

3 g Sale

1/4 cucchiaino Pepe nero, macinato fresco

Preparazione

Per preparare la ricetta dei biscotti miele e noci, in una ciotola, riunite le farine setacciate, il sale, il pepe, il burro freddo a dadini e “sabbiate” con la punta delle dita fino ad avere un composto bricioloso, simile al pangrattato.

Aggiungete l’uovo, il miele, le noci, gli aghi tritati di 2-3 rametti di rosmarino e lavorate rapidamente quel tanto che basta a ottenere una pasta liscia e omogenea.

Dividete la pasta in 2 porzioni, formate con ciascuna un rotolo di 3-4 cm di diametro, avvolgete i rotoli nella pellicola e riponete in frigo per 3-4 ore.

Trascorso il riposo, tagliate i rotoli a fette dello spessore di 8-10 mm e sistemate man mano i biscotti su una teglia foderata di carta forno. Decorate a piacere con un pezzetto di noce e riponete di nuovo in frigo per una mezz’ora.

Fate cuocere in biscotti in forno caldo a 180°C per circa 18-20 minuti, o fino a quando saranno coloriti e croccanti (se necessario, rimetteteli in forno ancora per qualche minuto, sorvegliandoli attentamente).

Sfornate i biscotti, lasciateli riposare nella teglia per un paio di minuti poi trasferiteli su una griglia e lasciateli raffreddare completamente.