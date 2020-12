I biscotti salati alla paprika sono piccoli biscotti friabilissimi, dal colore intenso, tempestati di minuscoli semi di papavero e con un retrogusto piccante quanto basta, caratteristiche che li rendono stuzzicanti oltre misura, tanto da volerne addentare un altro, un altro e un altro ancora…

Una ricetta semplice, potete servirli soli o accompagnati da un formaggio spalmabile, sono perfetti per l’ora dell’aperitivo, per un buffet o per soddisfare quella voglia di qualcosa di sfizioso e saporito insieme.

Questi biscotti si conservano per 2-3 giorni ben chiusi in un contenitore ermetico, quindi potreste preparali ora e servirli come aperitivo per la cena di capodanno, saranno perfetti abbinati ad un bel calice di bollicine.

Se non avete la paprika o non vi piace, potete sostituirla con del peperoncino in polvere o con qualunque spezia preferiate, dal timo al rosmarino, fino all’origano.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 17 minuti

Tempo totale: 37 minuti

Dosi per

10 Persone

Ingredienti

200 g Farina 00

125 g Burro

30 g Papavero semi

6 g Paprika piccante

1 Uovo medio

4 g Sale

q.b. Pepe nero, macinato fresco

Preparazione

Per preparare la ricetta dei biscotti salati alla paprika, in una ciotola, setacciate la farina con la paprika, il sale e una generosa spolverata di pepe, aggiungete i semi di papavero e mescolate. Unite quindi il burro freddo a dadini e “sabbiate” con la punta delle dita fino ad avere un composto bricioloso, che ricorda il pangrattato.

Aggiungete l’uovo e lavorate rapidamente il minimo necessario a ottenere una pasta liscia e omogenea.

Formate una palla, appiattitela con il palmo della mano, avvolgete la pasta nella pellicola e riponete in frigo per 2-3 ore.

Trascorso il riposo, riprendete la pasta dal frigo e, con l’aiuto di un matterello, stendetela allo spessore di 4-5 mm su un piano da lavoro infarinato o tra due fogli di carta forno. Ritagliate quindi i biscotti con un coppapasta quadrato da 4 cm di lato (o nella forma preferita), sistemandoli man mano su una teglia foderata di carta forno. Riponete nuovamente in frigo per una mezz’ora prima della cottura.

Fate cuocere in biscotti in forno caldo a 180°C per circa 15-17 minuti, o fino a che risultano coloriti e croccanti (se necessario, rimetteteli in forno ancora per qualche minuto, sorvegliandoli attentamente).

Sfornate i biscotti, lasciateli riposare un paio di minuti nella teglia poi trasferiteli a raffreddare su una griglia.