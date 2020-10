I biscotti snickerdoodle, ono biscotti probabilmente di origine tedesca caratterizzati da una superfice screpolata e da una consistenza croccante o morbida a seconda dei gusti.

Spesso indicati come “sugar cookies”, questa ricetta si differenzia in realtà da questi ultimi perché rotolati in un mix di zucchero e cannella che, per gli amanti di questa spezia, li rende assolutamente irresistibili.

Per preparare questi biscotti ci sono alcuni suggerimenti che vogliamo lasciarvi: appena pronta, la pasta risulta molto morbida e per questo difficoltosa da gestire per formare della palline perfettamente tonde. Lasciatela “fermare” in frigo per una mezz’ora prima di modellare i biscotti; in questo modo sarà più semplice ottenere delle sfere regolari.

Dopo il riposo in frigo, assolutamente necessario per la riuscita finale, la superficie fredda non permette al mix di zucchero e cannella di aderire bene. Quindi, prima di procedere alla copertura, rotolate per qualche istante i biscotti tra le mani, in modo da “scaldare” appena la superficie e renderla più “adesiva”.

Con queste dosi vengono circa 20 biscotti da 25 g l’uno (peso a crudo). Sitematene non più di 10 su una teglia delle dimensioni della placca del forno, altrimenti rischierete di trovare i biscotti attaccati uno all’altro.

Mentre cuoce la prima teglia, mantenete in frigo la seconda, in modo da infornare sempre i biscotti ben freddi.

Il tempo di cottura dipende molto da gusto personale: se preferite dei biscotti dall’interno burroso e scioglievole 9-10 minuti saranno sufficienti; viceversa, se preferite dei biscotti più consistenti e friabili, prolungate il tempo di cottura di un paio di minuti.

Infine ricordate che l’impasto crudo può essere congelato e conservato in freezer fino a 3 mesi mentre i biscotti pronti si conservano bene per una settimana, se ben chiusi in un contenitore ermetico. Vi garantiamo però che spariranno molto prima!

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 12 minuti

Tempo totale: 42 minuti

Dosi per

10 Persone

Ingredienti

190 g Farina 00

110 g Burro morbido leggermente salato

100 g Zucchero Semolato

60 g Zucchero Di Canna chiaro

1 Uovo grande

1 cucchiaino Estratto Di Vaniglia

½ cucchiaino Bicarbonato di sodio

¼ cucchiaino Cremor Tartaro

50 g Zucchero Semolato per la finitura

2 cucchiaini Cannella in polvere

Preparazione

Per preparare la ricetta dei biscotti snickerdoodle, setacciate insieme farina, cremor tartaro e bicarbonato.

Ricordate di aggiungere anche ¼ di cucchiaino di sale nel caso in cui utilizziate burro normale anzichè burro salato.

Lavorate il burro morbido con i due tipi di zucchero fino ad avere una consistenza cremosa, ma senza montare.

Unite l’uovo leggermente sbattuto, profumate con l’estratto di vaniglia e lavorate ancora fino a che il tutto sarà ben incorporato.

Aggiungete il mix di farina in un solo colpo ed impastate quel tanto che basta a farla assorbire e ad ottenere un composto omogeneo.

La pasta sarà morbidissima: è così che dev’essere. Copritela con pellicola e lasciatela riposare in frigo una mezz’ora in modo da renderla più facilmente lavorabile.

Con l’imapsto, formate delle palline da 25 g l’una, disponendole man mano su un vassoio.

Lasciate riposare gli snickerdoodles in frigo, coperti da pellicola, per tutta la notte (o per un minimo di 3 ore).

In una ciotolina mescolate insieme zucchero semolato e cannella necessari alla copertura.

Rotolate i biscotti nel mix di zucchero profumato e trasferiteli man mano su una placca rivestita di carta forno.

Fate attenzione a mentenere i biscotti molto ben distanziati uno dall’altro perché si allargheranno parecchio in cottura.

Infornate a 180°C per 10-12 minuti a seconda che preferiate i biscotti più morbidi o più friabili.

Sfornate, lasciate riposare un paio di minuti nella teglia poi, con l’aiuto di una paletta, trasferite molto delicatamente gli snickerdoodles su una griglia per farli raffreddare completamente.