Le bruschette con carciofi e stracciatella sono perfette per l’ora dell’aperitivo, oppure come antipasto: hanno un sapore deciso, con carciofi insaporiti in padella con aglio ed erbe aromatiche, ma sono addolcite dal sapore di latte della stracciatella. Per un massimo di godimento, pulite i carciofi a fondo, tenendo solo i cuori, in modo da non avere le foglie coriacee sotto ai denti quando le mordete.

La bruschetta è una preparazione tipica italiana, si fa con il pane casereccio, meglio se cotto nel forno a legna in grandi pagnotte, con la mollica compatta e la crosta spessa e profumata. Si possono abbrustolire sulla carbonella, ma in casa è più semplice farlo su una griglia di ghisa o sotto al grill del forno. Una volta tostato, il pane va sfregato con uno spicchio d’aglio e irrorato abbondantemente di olio extravergine. Tutto il resto dei condimenti sono il frutto della fantasia di ognuno.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

3 Carciofi

4 fette Pane a lievitazione naturale

250 g Stracciatella

2 spicchi Aglio

1/2 mazzetto Prezzemolo

q.b. Mentuccia

Sale Fino

Pepe Nero

Peperoncini in polvere

Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta delle bruschette con carciofi e stracciatella, cominciate col mondare i carciofi e tagliarli a spicchi.

In una padella dal fondo spesso scaldate un bel giro d’olio con i due spicchi d’aglio e un pizzico di peperoncino.

Aggiungete gli spicchi di carciofo, aggiustate di sale, aggiungete una macinata di pepe, unite anche il prezzemolo e la mentuccia. Saltate a fiamma media per circa 5 minuti.

Nel frattempo, tostate su una griglia le fette di pane.

Distribuite la stracciatella sul pane ancora caldo, completando con i carciofi e un giro d’olio extravergine di oliva.