I burger buns sono i panini per preparare gli hamburger, se fatti in casa a regola d’arte conferiscono ad ogni hamburger un tocco gourmet. Comunque sono ottimi anche da servire così, come panini durante il pasto, o da farcire con creme e marmellata.

La particolarità del loro aspetto consiste nella superficie spennellata e nei semi, di sesamo, di zucca o di girasole.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

8 persone

Ingredienti:

200 ml Latte tiepido

10 g Lievito di birra fresco

450 g Farina 0 W 280

1 Uovo

30 g Zucchero Semolato

40 g Burro morbido

10 g Sale Fino

Semi Di Sesamo zucca/girasole

Latte per spennellare

Preparazione:

Per preparare la ricetta dei burger buns, versate nella ciotola della planetaria il latte e scioglietevi all’interno il lievito.

Aggiungete la farina e azionate il gancio a foglia finché comincia a legare, quindi unite l’uovo e lo zucchero e mescolate ancora con il gancio a foglia.

Quando l’uovo è completamente assorbito, aggiungete il burro e il sale e lasciate impastare a velocità sostenuta per qualche minuto finché l’impasto è omogeneo.

Formate una palla, coprite la ciotola con pellicola e fate lievitare fino al raddoppio (circa 1,5 ore a 22 gradi).

Prendete quindi l’impasto, spolverate con la farina il piano di lavoro e praticate delle pieghe per dargli struttura: prendete un punto esterno della sfera e tiratelo verso il centro, e fate lo stesso con tutta la circonferenza. Valutate la consistenza dell’impasto ed eventualmente fate un altro giro di pieghe.

Per fare dei buns normali dividete l’impasto in 8 parti, per dei mini buns in 18 parti uguali.

Formate con ogni parte una sfera e poggiatela su una teglia con carta da forno, ben distanziata dalle altre.

Coprite con pellicola morbida (in modo che non interferisca con la lievitazione) e fate raddoppiare in un luogo caldo.

Accendete il forno e portatelo a 200 gradi, spennellate i buns con il latte, spolverate la sommità con semi di sesamo, bianco o nero, oppure con semi di zucca o girasole e infornate, quindi abbassate la temperatura a 180 gradi.

Fate cuocere per 20 minuti, o comunque finché sono gonfi e dorati.

Sfornate e lasciate raffreddare su una griglia.