Le caldarroste al forno, sono un contorno tipicamente autunnale, croccanti fuori, dolci e tenerissime all’interno, difficilmente si riesce a resistere ad un bel cartoccio di caldarroste, ma non è essenziale avere un caminetto per prepararle, con qualche accorgimento, potrete ottenere delle castagne cotte alla perfezione anche nel forno di casa.

Una ricetta veramente semplice ed essenziale, ma che ha bisogno di alcuni accorgimenti per riuscire alla perfezione, prima di tutto vanno castrate, ovvero vanno incise longitudinalmente sul lato convesso, questo permetterà alla castagna di non esplodere durante la cottura, altra accortezza quando volete prepararle in casa è l’ammollo, alcuni fanno anche un passaggio in freezer, ma basterà qualche ora in acqua per permettere alla buccia di ammorbidirsi e rendere decisamente più agevole il momento in cui, dopo la cottura, dovrete sbucciarle.

Sono buonissime da mangiare nella loro naturalezza o nel caso vi avanzassero (possibilità remota) potete utilizzarle per realizzare torte o biscotti.

Non si conoscono le esatte origini di questo frutto, sembra che da alcuni ritrovamenti fossili fosse già presente 10 milioni di anni fa e che si fosse diffuso in Asia, Europa e Americhe, utilizzate già nell’antica Grecia, per le loro proprietà curative e nell’antica Roma, come dono d’amore alle giovani coppie innamorate, nel Medioevo in Italia videro un vero incremento di coltivazione, tanto da entrare di diritto nei banchetti più importanti.

La castagna ha rappresentato per moltissimo tempo una delle fonti principali per l’alimentazione, specie per la cultura contadina, veniva, non caso chiamata il cereale che cresce sull’albero, proprio per la sua similitudine al grano e al riso dal punto di vista nutrizionale.

Le varietà di questa pianta sono tantissime, c’è chi sostiene siano perfino più di 100, tutte diverse tra di loro per dimensione e sapore, più o meno dolce, del frutto che se ne ricava, questo dipende ovviamente dal territorio in cui vengono coltivate, dall’altezza e dalle dimensioni che riescono a raggiungere gli alberi, la varietà più famosa è quella che viene chiamata in gergo Marrone, di ottima qualità, dolce e molto più grande rispetto a tutte le altre.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 60 minuti

Tempo totale: 90 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

500 g Castagne

1 cucchiaio Sale grosso

Preparazione

Per preparare la ricetta delle caldarroste al forno, con un coltello ben affilato fate delle incisione sulla parte superiore quindi mettetele in ammollo in un contenitore con l’acqua per circa 2 ore, quindi asciugatele per bene.

Trascorso questo tempo, rivestite una teglia da forno con la carta e su di essa mettete il sale grosso quindi le castagne.

Infornate in forno già caldo a 180 gradi per 25- 30 minuti. Sfornate e servitele subito.