I calzoni ricotta e cannella, sono un primo piatto classico lucano e pugliese , si preparano per tradizione nel periodo di carnevale, in particolar modo nelle giornate del giovedì e del martedì grasso.

Una ricetta tanto semplice, quanto particolare, una pasta all’uovo con un ripieno dolce, preparato infatti con ricotta, cannella e zucchero, accompagnata regolarmente dalle orecchiette fatte in casa e poi condita con del sugo semplice di pomodoro e basilico, o con un sugo di ragù di carni miste.

Come tutte le ricette “tradizionali” ha mille varianti. Voi provate la nostra e fateci sapere se è piaciuta anche a voi come è piaciuta a noi.

Durata

Tempo di preparazione: 35 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

150 g Farina 0

150 g Semola rimacinata di grano duro

2 uova

q.b. acqua tiepida

500 g ricotta mucca fresca fatta riposare 24 ore

1 tuorlo

1 cucchiaio Zucchero

1 stecca Cannella spezzettata

1 pizzico cannella in polvere

Preparazione

Per preparare la ricetta dei calzoni ricotta e cannella, in una ciotola mettete la ricotta con lo zucchero, la cannella ed il tuorlo, mescolate bene, coprite con la pellicola e riponete in frigorifero.

Preparate la sfoglia all’uovo. Su una spianatoia setacciate la semola e la farina, fate una fontanella. Unite le uova ed un pizzico di sale. Aggiungeteci tanta acqua quanta ce ne vuole per avere un’impasto liscio ed elastico. Una volta pronto lasciatelo riposare per una mezz’oretta.

Con l’aiuto di una sfogliatrice preparate le sfoglie di pasta (non sottilissime). Con un cucchiaino posizionate il ripieno, chiudete la sfoglia, premete bene con le dita e dividete i ripieni.

Con l’apposito stampino per i ravioli dategli la forma definitiva. Posizionate i ravioli su un vassoio infarinato e con uno stecchino bucherellate i calzoni, delicatamente, per 3 volte, per far uscire l’aria dalla ricotta (segreto delle nonne).

Cuocete i calzoni di ricotta, cannella e zucchero in abbondante acqua salata bollente. Dopo qualche minuto che sono saliti a galla, scolateli un po’ per volta con l’aiuto di una schiumarola. Buonissimi sia conditi con un ragù di carne che con un sughetto semplice.