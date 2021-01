Le carote glassate al forno sono ideali da servire in tavola come antipasto o come contorno per piatti a base di carne o formaggi.

Per preparare questa ricetta vi occorrerà acquistare le carote con il ciuffo, perchè una parte dell’estremità sarà usata come condimento, mentre per glassarle non serviranno altro che miele e olio, per un contorno in grado di stupire.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

1 kg Carote

1/2 Lime

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

2 cucchiai Miele

q.b. Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta delle carote glassate al forno, pelate le carote ed eliminate i ciuffi. Tenetene qualcuno da parte per il condimento. Tagliate le carote a metà nel senso della lunghezza.

Tritate finemente i ciuffi verdi che avete conservato.

In una scodella mescolate energicamente il succo del lime e l’olio. Adagiate le carote sopra una leccarda foderata con della carta da forno e spennellatele con l’olio e il lime.

Cospargete la superficie con il trito di ciuffi verdi e il miele.

Infornate a 180°C per circa 30 minuti. Fate intiepidire le carote prima di servirle.