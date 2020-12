I cestini di lenticchie e cotechino sono il piatto tradizionale che non può mancare sulle nostre tavole durante le feste natalizie ma soprattutto a Capodanno, si dice che mangiare le lenticchie e il cotechino la notte di San Silvestro porti per il nuovo anno fortuna e prosperità.

In questa ricetta ve lo presentiamo come un antipasto di semplice realizzazione da servire in monoporzione composto da una base di pasta brisé, lenticchie, fettine di cotechino, aromi e voilà il vostro piatto con un tocco di originalità è pronto.

Ovviamente noi abbiamo utilizzato una pasta brisè già pronta ma nulla vi vieta di prepararla in casa, vi basteranno un po’ di farina, acqua freddissima, burro freddo e un frullatore, ricordate però di farla rassodare in frigorifero prima di utilizzarla, in modo da non sciogliere il burro

Un’abbinata perfetta non solo per i suoi sapori ma anche dal punto di vista nutrizionale: i legumi grazie alle loro fibre hanno il potere di rallentare l’assorbimento dei grassi animali.

Se volete provare una variante potete frullare a crema le lenticchie, aromatizzandolo con del timo e rosmarino e adagiarvi sopra pezzetti di cotechino croccanti, saranno perfetti per la tavola di capodanno.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

Pasta Brisè 1 rotolo

300 g Lenticchie cotte e condite

100 g Cotechino Precotto

Maggiorana

Preparazione

Per preparare la ricetta dei cestini di lenticchie e cotechino, preparate le lenticchie come di consuetudine.

Fate cuocere il cotechino come da indicazioni che troverete sulla scotola di confezionamento, eliminate la pelle e tagliatelo a fette.

Srotolate la pasta brisé, con un coppa pasta circolare ritagliate dei cerchi e foderate con essi uno stampo da muffin rivolto al contrario. Pizzicate leggermente i bordi della pasta per realizzare un decorazione. Infornate a 180° fino a quando non risulteranno ben dorati.

Lasciate intiepidire i vostri cestini dopodiché riempiteli con le lenticchie adagiando su ognuno due fettine di cotechino. Guarnite con foglioline di maggiorana.