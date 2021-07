I cestini di zucchine e uova sono un piatto perfetto per un brunch, o per una merenda di metà mattina. Sono veloci da fare e il risultato è goloso, basta solo avere della pasta fillo in casa.

La pasta fillo non è sempre facile da trovare, ma se non la trovate in qualche rivendita vicina a casa potete optare per un acquisto online. Si tratta di una pasta tipica delle preparazioni del Medioriente, sia dolci che salate, e ha la particolarità di essere molto croccante e molto sottile. Solitamente, tra un foglio e l’altro di pasta fillo, si inserisce dell’olio o del burro, in questo caso invece tra una sfoglia e l’altra c’è una fetta di zucchina.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti:

1 Zucchina

Zenzero

Pasta Fillo

2 Uova

Pepe Rosa

Olio Extravergine D’Oliva

Sale Fino

Preparazione:

Per preparare la ricetta dei cestini di zucchine e uova, lavate, pelate e tagliate a fette lunghe la zucchina.

Spennellate con olio d’oliva e grattugiate mezzo cucchiaino di zenzero fresco.

Accendere il forno a 200° e con l’aiuto di un coppapasta ritagliare le strisce di pasta fillo.

Su una placca rivestita con la carta da forno, spennellate con dell’olio d’oliva la parte interna di un coppa pasta e alternate la zucchina e la pasta fillo.

Infornate per 15 minuti circa e, solo dopo la doratura della fillo, trasferite il coppa pasta su una padella antiaderente calda.

Sgusciate un uovo fresco e lasciate cuocere a fuoco moderato per fino a quando l’albume non si sarà rassodato. Aggiungete il pepe rosa a fine cottura e servite.