La cheesecake alla zucca con ragnatela, è un dolce ideale per concludere una cena tra amici magari in una bella serata autunnale, questa cheesecake che abbiamo decorato con una sfiziosa ragnatela di cioccolato, è proprio il dolce perfetto per questa stagione, umida e dal sapore delicato piacerà di certo a grandi e piccoli.

Questa ricetta è una golosa rivisitazione della di quella più conosciuta e famosa, la New York cheesecake e come lei prevede ovviamente la cottura al forno, in questo caso la presenza della zucca la rende molto profumata, grazie anche alla presenza al suo interno di spezie, e dal colore arancio intenso, un vero piacere per gli occhi.

L’uso della zucca nei dolci è tipico del Nord America, dove viene preparato soprattutto in inverno ed è il dessert che non può mancare sulle tavole del giorno del ringraziamento, sono molti i dolci a base di zucca che vengono preparati, oltre alla cheesecake alla zucca, famosa è anche la pumpkin pie, letteralmente la torta di zucca, un guscio di pasta frolla che racchiude una crema vellutata alla zucca, di norma è aromatizzata con noce moscata, cannella, chiodi di garofano e zenzero, e viene servita con panna montata, il più delle volte non viene preparata con zucca fresca, ma con polpa di zucca in scatola o col ripieno di zucca preconfezionato e già aromatizzato, per velocizzare la preparazione e rendere tutto più semplice e veloce.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di preparazione: 50 minuti

Tempo totale: 65 minuti

Dosi per

12 Persone

Ingredienti

250 g Zucca

200 g Zucchero

250 g Biscotti tipo digestive

1/2 Limone

300 g Ricotta

400 g Formaggio fresco spalmabile

150 g Burro

1 cucchiaino Cannella

100 g Cioccolato Fondente

2 Uova

2 Tuorli d\’Uovo

Zucchero A Velo

Preparazione

Per preparare la ricetta della cheesecake alla zucca con ragnatela, bollite la zucca dopo averla pulita e fatta a pezzi, quindi frullatela e mettetela a raffreddare.

A questo punto dedicatevi alla base frullando i biscotti, ai quali aggiungerete il burro fuso in maniera dolcissima.

Mescolate bene e schiacciate questo composto in una tortiera da 24 cm anche sui bordi. Quindi mettete il tutto in frigorifero per almeno 30 minuti.

Nel frattempo dedicatevi alla crema. In un mixer mettete la ricotta, il formaggio spalmabile e lo zucchero. Azionate e dopo qualche secondo aggiungete le uova, la cannella e il succo di mezzo limone. Soltanto in ultimo aggiungete la purea di zucca e mescolate ancora.

Versate questo composto sulla base che avrete reso dal frigorifero e infornate per 50 minuti, in forno già caldo. a 190 gradi.

Quando si farà una crosticina, potete spegnere il forno e lasciare freddare il dolce all’interno di esso con lo sportello leggermente aperto.

Sciogliete a bagnomaria o al microonde il cioccolato fondente, mettetelo in una sac a poche e disegnate una ragnatela quando sarà totalmente fredda, dopo averla leggermente cosparso di zucchero a velo.

Dopo averla decorata lasciate la cheesecake alla zucca in frigorifero fino a poco prima di servirla.