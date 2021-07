Le chips di verdure sono un antipasto veloce da preparare e di sicuro effetto. Basta apprendere la tecnica che prevede prima la frittura per immersione e poi l’essiccatura, con l’elettrodomestico apposito se lo si possiede, oppure con il forno.

Il passaggio nell’olio bollente rende le chips più golose, ma può essere evitato per avere un risultato più leggero. Nel caso decidiate di saltarlo spennellate le verdure con un filo d’olio d’oliva prima di metterle a essiccare .

Quali verdure scegliere? Non ci sono regole se non quella della stagionalità, certo meno acqua contengono e più saranno croccanti.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 120 minuti

Tempo totale: 150 minuti

Dosi per

6 persone

Ingredienti:

2 Zucchine

2 Patate

1 Melanzana

3 Peperoni Friggitelli

2 Carote

Preparazione:

Per preparare la ricetta delle chips di verdure, lavate tutte le verdure e affettatele sottilmente al coltello o con l’aiuto di una mandolina.

Tamponate ogni fetta con carta assorbente.

Tuffate velocemente le fette in olio bollente per qualche minuto, quindi posizionatele su carta assorbente per assorbire l’olio in eccesso.

Abbiate la cura di tamponarle bene e trasferitele nell’apposito essiccatore o stese su una teglia da forno. Se usate l’essiccatore impostate la temperatura a 70° per due ore. Se le posizionate sulle teglie, evitate di sovrapporle, e infornate a 150°C in forno ventilato preriscaldato, dopo venti minuti girate le sfoglie di verdure e rimettetele in forno fino a quando saranno croccanti e dorate.

Servite le chip con una spolverata di sale e se volete in accompagnamento a dalle salse.