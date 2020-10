La ciambella con mele e miele, è una torta soffice e golosa, con un cuore umido e profumato, perfetta per la colazione o accompagnata da un tè profumato per la merenda.

Una ricetta semplice per una torta casalinga e genuina, il miele regala una nota dolce e vagamente aromatizzata che si sposa alla perfezione con il sapore delle mele, scegliete dei frutti sodi, come le golden ad esempio ed evitate le tipologie più farinose, in questo modo riuscirete ad apprezzare al meglio il gusto della frutta.

Il miele è un ottimo sostituto al classico zucchero semolato per i dolci, considerate però che il potere dolcificante del miele è superiore a quello dello zucchero, il che significa che ne servirà una quantità inferiore rispetto a quella che utilizzereste con uno zucchero qualunque, in più è ricco di sapori, profumi e aromi contengono ulteriormente il suo uso come dolcificante, il che vi permetterà di avere anche un piccolo risparmio energetico.

Gli esseri umani utilizzano il miele da migliaia di anni, già gli antichi Egizi lo impiegavano nella loro dieta, considerandolo il cibo sacro degli Dei, anche i Greci lo utilizzavano per i loro dolci, non a caso sono molti i dolciumi tipici greci che contemplano proprio il miele come protagonista o semplicemente come dolcificante, veniva utilizzato perfino per addolcire il sapore del vino.

E’ è un antibiotico naturale in grado di velocizzare il processo di disinfezione e cicatrizzazione ed inoltre contiene moltissimi antiossidanti, utili per combattere lo stress ossidativo causato dai radicali liberi, non a caso viene impiegato anche in cosmesi per le creme viso.

Ricordate poi che quando il miele cristallizza, non significa che sia andato a male o che debba essere buttato, è un processo normalissimo che potete ripristinare semplicemente reidratandolo con qualche goccia di acqua per riportarlo alla sua forma liquida originaria.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 35 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

300 g Farina

150 g Miele

150 g Burro fuso

3 Uova

2 Mele golden

110 g Acqua

1 bacca di Vaniglia

1 Lievito per dolci

q.b. Zucchero A Velo

Preparazione

Per preparare la ricetta della ciambella con mele e miele, lavate le mele, sbucciatele e privatele del torsolo e grattugiatele. Setacciate la farina con il lievito e la vanillina. Sciogliete a bagnomaria il burro. In una ciotola mescolate con le fruste, le uova con il miele (un paio di minuiti), fino ad ottenere un composto omogeneo.

Aggiungete il burro a filo e poi le polveri setacciate, alternandole con l’acqua. Lavorate bene il tutto, fino ad ottenere un composto omogeneo e senza grumi. Solo alla fine aggiungete la mela grattugiata.

Versate il composto così ottenuto in una teglia da ciambella di circa 20 centimetri di diametro.

Infornate la torta di miele e mele frullate in forno già caldo a 180°C per circa 30-35 minuti in base alla potenza del forno.

Controllate la cottura con lo stecchino. Sfornare la ciambella, lasciatela raffreddare completamente, impiattate, spolverate di zucchero a velo a piacere.