La ciambella di patate e speck è un secondo piatto ricco e gustoso, che si prepara velocemente e con facilità, golosa e nutriente, questa ciambella dal cuore morbido vi conquisterà al primo morso, è perfetta come piatto unico, accompagnata da una bella insalata fresca.

L’impasto base di patate per questa ricetta è sempre lo stesso, ma potete arricchire la ciambella patate e speck con verdure trifolate a piacere, noi abbiamo scelto i piselli, ma vanno benissimo anche le zucchine oppure i funghi.

Per il ripieno filante, usate un formaggio asciutto, come l’emmental oppure la scamorza per evitare di rendere l’impasto molle durante la cottura in forno.

Preparate la ciambella patate e speck per una cena in famiglia ma anche per un buffet o per un ricco brunch del weekend.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 60 minuti

Tempo totale: 80 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

1 kg Patate

1 Uovo

50 g Burro morbido

100 g Parmigiano grattugiato

80 g Farina 00

Sale

Pepe

18 fette Speck

100 g Piselli trifolati

200 g Emmental a cubetti

Preparazione

Per preparare la ricetta della ciambella di patate e speck,lessate le patate. Sbucciatele e schiacciatele con una forchetta quando sono ancora calde.

Mettete la purea in una terrina e aggiungete l’uovo, il burro, il formaggio grattugiato, la farina, un po’ di sale e una macinata di pepe e mescolate bene, amalgamando tutti gli ingredienti.

Foderate uno stampo da ciambella di 22/24 cm con le fettine di speck, lasciandone 3 o 4 per la chiusura finale.

Versate 1/2 dell’impasto di patate nello stampo, compattate con un cucchiaio e create un leggero incavo al centro.

Versate le verdure trifolate e i cubetti di formaggio nell’incavo, premendo leggermente per compattare.

Ricoprite in modo omogeneo con il resto dell’impasto di patate e livellate bene con il dorso di un cucchiaio.

Ricoprite con le fettine di speck rimaste e voltate verso l’interno, i lembi di quelle che rivestono lo stampo.

Cuocete in forno preriscaldato a 180° per circa 30 minuti. Lasciate intiepidire e sformate su un vassoio. Servite tiepido.

Note

Se usate la pentola a pressione per lessare le patate, dimezzate i tempi di cottura. Ricoprite le patate di grandezza media con l’acqua fredda, superandole di un paio di centimetri. Cuocete 10 minuti dal sibilo poi spegnete e aspettate che la pentola perda spontaneamente il vapore accumulato prima di aprire.