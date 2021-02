Per la decorazione

Preparazione

Per preparare la ricetta del ciambellone alla menta, in planetaria con la frusta, o in una ciotola con le fruste elettriche, montate le uova con lo zucchero, il pizzico di sale e la vaniglia fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.

Aggiungete lo yogurt e l’olio e mescolate bene, a bassa velocità, con la frusta.

Unite lo sciroppo alla menta, mescolate.

Unite la punta di un cucchiaino di colorante alimentare verde in pasta concentrata o gel. Mescolate ancora bene per far sciogliere il colorante.

Aggiungete la farina setacciata con il lievito e incorporatela bene all’impasto senza lavorare troppo il composto, altrimenti il dolce risulterà duro.

Trasferite l’impasto in uno stampo da ciambella da 20 cm di diametro imburrato e infarinato o trattato con spray staccante.

Infornate a 180°C e cuocete per circa 40 minuti. Vale la prova stuzzicadenti.

In un pentolino, portate a bollore la panna con il glucosio o miele e poi versatela sul cioccolato fondente precedentemente spezzettato e posto in una ciotola resistente al calore. Mescolate fino ad ottenere un composto liscio, lucido e omogeneo. Fate raffreddare.

Sfornate, fate raffreddare, sformate su un vassoio o piatto e versate la ganache che avete precedentemente preparato, facendola colare ai lati. Decorate con foglioline di menta fresca.

Note

La ciambella si conserva in frigorifero per 2/3 gg circa.