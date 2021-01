Il ciambellone con riso soffiato è un dolce un po’ insolito, è composto da riso soffiato, cioccolato e salsa mou, niente farina e ovviamente niente lievito, un dolce goloso che piacerà a grandi e piccini.

Una ricetta semplicissima, che non richiede neanche l’uso del forno, basterà lasciarlo rassodare in frigorifero un paio di ore per servirlo in tavola, tagliarlo a fette e servirlo proprio come un dolce qualunque, se volete poi renderlo ancora più goloso potete aumentare la dose della salsa mou e lasciarne un po’ da servire sopra ogni fetta del dolce.

Quando preparerete il caramello noterete che sui bordi della pentola ci sarà dello zucchero indurito, il consiglio è quello di tenere puliti i bordi del pentolino, usando un pennello da cucina bagnato di acqua.

Lo zucchero cristallizzando potrebbe cadere nella salsa mou rischiando di rovinarla, se poi avete un termometro potete verificare la temperatura dello zucchero che dovrà essere tra i 166 e i 175 gradi per essere tranquilli che sia perfetto.

Durata

Tempo di preparazione: 25 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

300 g Cioccolato fondente

180 g Riso Soffiato tostato

100 g Zucchero semolato

90 g Panna

15 g Burro

2 cucchiai Acqua

1 pizzico Cannella in polvere

Preparazione

Per preparare la ricetta del ciambellone con riso soffiato, mettete in un pentolino, a bordi alti , lo zucchero e versatevi a filo l’acqua.

Mescolate con un cucchiaio fino a far sciogliere lo zucchero. Lasciate bollire il composto a fiamma bassa, senza mescolare. Fate cuocere fino ad ottenere un caramello di colore bruno . Una volta pronto levatelo dal fuoco, fatelo intiepidire.

A questo punto aggiungete il burro e la panna in modo da incorporarli al caramello. Rimettere il pentolino sul gas, riportare a bollore e una volta raggiunta la temperatura, spegnete. Mescolate e fate raffreddare.

Mettete il riso soffiato in una ciotola. Nel frattempo fate sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria . Versate il cioccolato sul riso soffiato, mescolate bene, quindi unite poco alla volta la crema al mou.

Coprite con la pellicola trasparente da cucina uno stampo per budino dal diametro di 18/20 cm. Distribuite il composto compattandolo con il dorso di un cucchiaio.

Fate riposare in frigorifero per almeno 2 ore prima di servire.