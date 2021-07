Questo cocktail analcolico cocco e lampone è una variante dell‘agua fresca, un drink analcolico preparato con frutta e pochissimi altri ingredienti molto popolare in Messico. La frutta fresca è l’ingrediente principale, l’aggiunta di semi di chia e succo di lime servono a creare le varie tipologie di agua fresca che potrete trovare girovagando per i chioschi nelle piccole botteghe messicane.

È una bevanda perfetta per rigenerarvi dopo una calda giornata estiva, ottima come drink energetico per spezzare la fame a metà mattina o carburare durante il pomeriggio. Va bene anche come merenda per i bambini, che saranno incuriositi dal frizzante. Se però volete servirla con più brio, magari ad una festa, scovate dei bicchieri eccentrici e completate con un ombrellino di carta anni Novanta.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti:

100 g Lamponi freschi

100 ml Latte Di Cocco

250 ml Acqua frizzante

Cocco disidratato, in scaglie

Menta qualche fogliolina

Sciroppo d’agave

Preparazione:

Per preparare la ricetta del cocktail analcolico cocco e lampone, lavate i lamponi, mettetene da parte un paio per la decorazione.

Inserite i restanti nel bicchiere del frullatore.

Unite lo sciroppo d’agave e il latte di cocco.

Aggiungete anche un terzo della vostra acqua frizzante.

Frullate per qualche secondo finché gli ingredienti non saranno ben amalgamati tra loro.

Versate il succo di lamponi e cocco in un vasetto che userete come bicchiere.

Unite la restante acqua frizzante e mescolate bene

Decorate con scaglie di cocco disidratato, qualche lampone e foglioline di menta.