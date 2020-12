La crema di lenticchie con gamberi, è un primo piatto perfetto per la cena della Vigilia di Natale, solitamente a base di pesce, una crema vellutata a base di lenticchie, arricchita da spiedini di gamberi in agrodolce e latte di cocco.

Una ricetta che si presta anche a essere utilizzata come antipasto se preparata in monoporzione, all’interno di coppette e con spiedini leggermente più piccoli.

Il latte di cocco in questo piatto fa le veci di una panna da cucina ma con una nota leggermente dolciastra che ben si sposa con quella dei gamberi e delle cipolle della crema, provate ad aggiungere anche un paio di cucchiaini di zenzero macinato alla crema, per renderla più speziata e regalarle una nota lievemente piccante.

Fate attenzione alle spezie e alla quantità di sale, ricordate che i gamberi sono leggermente sapidi e anche le spezie hanno una loro sapidità intrinseca, il nostro consiglio è quello di mixare prima le spezie e aggiustare di sale solo alla fine, in questo modo riuscirete a bilanciare tutti i sapori nel modo migliore.

Una crema dal gusto rotondo e perfettamente bilanciato, ideale se optate per dei piatti semplici ma non strettamente legati alle tradizioni natalizie nostrane.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

3 Persone

Ingredienti

400 g Gamberi code sgusciate

400 g Carote

150 g Lenticchie

400 g Patate

2 cucchiai Curry

2 cucchiai Curcuma

2 cucchiai Aceto Balsamico

2 cucchiai Zucchero Di Canna

1 Cipolla di Tropea

3 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

2 cucchiai Sale Fino

1 macinata Pepe Nero

500 ml Acqua

1 Dado vegetale biologico

6 cucchiai Latte Di Cocco facoltativo

2 cucchiaini Zenzero facoltativo

Preparazione

Per preparare la ricetta della crema di lenticchie con gamberi, mettete a bagno le lenticchie (seguite le indicazioni sulla confezione). In seguito lessate le carote e le patate in pentola a pressione. Cuocete le lenticchie in abbondante acqua salata (lasciatene da parte un po’ per decorare i piatti). Passate le patate e frullate le carote con le lenticchie.

Preparate il brodo con il dado vegetale. Aggiungete il brodo alle verdure e mescolate bene la crema. Insaporite con il curry, la curcuma, il pepe e salate. Tagliare la cipolla e fatela caramellare con un cucchiaio di aceto balsamico e uno di zucchero di canna. Infine tagliatela non troppo finemente. Fate caramellare i gamberi con un cucchiaio di aceto balsamico e uno di zucchero di canna.

Verso fine cottura aggiungete un cucchiaio di latte di cocco e fate addensare. Scaldate la crema di lenticchie e fuori dal fuoco aggiungete 4 o cinque cucchiai di latte di cocco e l’olio di oliva. Infilzate i gamberi in uno spiedino di legno. Decorate i piatti di crema di lenticchie con un cucchiaino o due di lenticchie e le cipolle. Servite la crema con gli spiedini di gamberi.