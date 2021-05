La crema di piselli e lattuga è una ricetta veloce e semplice. Si prepara in pochi minuti e con ingredienti che comunemente abbiamo in dispensa.

Si tratta di una ricetta detox, che non ha al suo interno né latticini né grassi, è ricca di fibre, vitamine e sali minerali. Difficilmente le ricette prevedono la cottura della lattuga, ma in questa, la lattuga viene cotta e viene mantenuta anche l’acqua di cottura, in modo da non buttare via nessuno dei nutrienti.

Il tocco in più di questa ricetta la danno le cipolle rosse caramellate, che conferiscono un sapore dolciastro al tutto. I piselli poi, aumentano la cremosità della vellutata senza dover aggiungete panna o formaggi.

Un trucco per mantenere il verde brillante dei vegetali anche con la cottura è non coprire mai la vellutata mentre sta cuocendo, e servirla subito.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

200 g Insalata lattuga

200 g Piselli

1/2 Cipolla rossa

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale integrale

2 fette Pane raffermo

Preparazione:

Per preparare la ricetta della crema di piselli e lattuga, in una casseruola mettete un giro di olio e la cipolla tagliata abbastanza sottile.

Cuocete la cipolla a fuoco medio basso per circa 6 – 7 minuti.

Fatela caramellare ma state attenti a non farla bruciare, eventualmente aggiungete un cucchiaio di acqua.

Lavate e tagliate la lattuga a listelli.

Sciacquate i piselli sotto l’acqua corrente.

Aggiungeteli al soffritto cipolla, coprite con l’acqua a filo. Salate e cuocete per 25 minuti.

Frullate con il minipimer la vellutata cercando di renderla il più liscia possibile.

Servite con crostini di pane tostato e listelli di lattuga fresca.