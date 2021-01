Le crepes al radicchio sono un primo piatto semplice ed elegante, perfetto per i pranzi della domenica o per un pranzo in famiglia, l’amaro del radicchio si bilancia con quello del formaggio per un gusto unico.

E’ una ricetta davvero semplice e versatile, le crêpes si ottengono cuocendo un impasto a base di uova, latte e farina, in una padella antiaderente (video ricetta della base qui), vanno poi farcite con ingredienti a piacere, piegate e gratinate in forno.

Oltre al tipo di farcia potete variarne anche la forma piegandole nel modo che preferite, a triangolo, a mezzaluna, arrotolandole a mo’ di cannellone, a fagottino e chiuse con un filo di erba cipollina, ma anche utilizzarle al posto della pasta per lasagne.

Crêpes è un termine francese che deriva dal latino crispus (ondulato, crespo), o dal greco krispos (arrotolato, avvolto)., noi ve le proponiamo con due prodotti d’eccellenza del Veneto, e precisamente della Provincia di Treviso, il Radicchio di Treviso IG.P. e la Casatella D.O.P.

Il radicchio è una cicoria che dopo lunga e sapiente lavorazione assume forme, consistenze e sapori diversi. Ne esistono varietà diverse, io ne ho utilizzate due, il Radicchio di Treviso precoce ed il più pregiato tardivo.

Uniti alla morbida consistenza della Casatella, formaggio morbido che beneficia del riconoscimento comunitario D.O.P., e con il tocco croccante delle noci, formano un insieme perfetto.

Oltre ad essere molto buone sono comodissime perchè, come per le lasagne, potrete prepararle in anticipo e scaldarle in forno poco prima di servirle.

Durata

Tempo di preparazione: 60 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 75 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

250 ml Latte

3 Uova biologiche

100 g Farina tipo 1

50 g Farina di mais fumetto

q.b. Sale

25 g Burro

2 cespi Radicchio di Treviso tardivo I.G.P.

2 cespi Radicchio di Treviso precoce I.G.P. piccoli

2 Scalogno

250 g Casatella DOP

4-5 Noci

Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale

q.b. Pepe

50 g Grana Padano

25 g Burro biologico

25 g Farina

250 g Latte

q.b. Noce Moscata

Preparazione

Per preparare la ricetta delle crepes al radicchio, in un contenitore sbattete le uova con una frusta, aggiungete il sale e le due farine, mescolate bene e poi stemperate, aggiungendo il latte poco per volta. Riponete in frigorifero a riposare per una mezz’ora.

Fate sciogliere poco burro in una padella antiaderente, rimuovete con della carta cucina quello in eccesso, versate un mestolo di impasto e, inclinando la padella, fate aderire l’impasto in modo omogeneo su tutta la superficie. Cuocete un minuto circa per parte. Proseguite così fino a terminare l’impasto.

Preparate la besciamella, facendo sciogliere il burro in una piccola casseruola, una volta ottenuto il roux, aggiungete il latte mescolando velocemente con una frusta, unite il sale e una grattugiata di noce moscata. Fate cuocere fino a quando sarà ben addensata.

Tritate finemente gli scalogni, lavate, asciugate e tagliate a piccole listarelle i due tipi di radicchio e fate appassire tutto in una padella con poco olio evo, salate, pepate e tenete da parte.

Cospargete una pirofila con pochi ciuffetti di burro ed iniziate a farcire le crêpes. Disponete una cucchiaiata di Casatella D.O.P. ed una cucchiaiata di radicchio stufato, piegate a vostro piacere e disponete nella pirofila.

Una volta completate tutte le crêpes, cospargete con la besciamella, le noci tritate e abbondante Grana Padano grattugiato.

Passate a gratinare in forno già caldo a 200° per circa 10-15 minuti, comunque fino a quando saranno belle dorate.

Note

Oltre alla farcia, sulla quale potrete sbizzarrirvi tra ortaggi di stagione, formaggi, pesce e carne, potete anche variare l’impasto, unendo alla farina di grano tenero, altro tipo di farina come in questo caso di mais, ma anche di soia, riso, avena, farro.