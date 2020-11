Il crescione integrale, sono un delizioso e famosissimo finger food romagnolo.

La classica ricetta prevede l’utilizzo della farina 00 ma oggi vi propongo una versione con farina integrale altrettanto buona e gustosa.

L’unica differenza rispetto alla classica è che dovrete utilizzare una quantità superiore di liquidi dal momento che la farina integrale ne assorbe di più.

Quando i crescioni si saranno raffreddati è possibile congelarli. Quando vorrete consumarli basterà toglierli dal freezer e metterli direttamente in padella mantenendo una fiamma bassa, coprite con un coperchio e girateli spesso. Saranno come appena fatti.

Potete sostituire la caciotta e la mozzarella con altro formaggio filante a piacere.

Se volete preparare i crescioni con la farina 00 utilizzate 125 g di acqua e 125 di latte.

Un’ottima alternativa al classico crescione pomodoro e mozzarella.

Durata

Tempo di preparazione: 45 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 75 minuti

Dosi per

10 Persone

Ingredienti

500 g Farina integrale

180 g Latte fresco

180 g Acqua

100 g Strutto

16 g Lievito per torte salate

10 g Sale

1 pizzico Bicarbonato di sodio

500 g Erbette

500 g Spinaci

200 g Caciotta

200 g Mozzarelle per pizza

Preparazione

Per preparare la ricetta del crescione integrale, lavate accuratamente gli spinaci e le erbette cambiando l’acqua più volte in modo da eliminare tutti i residui di terra. Eliminate i gambi degli spinaci e la parte più dura dei gambi delle erbette. Pesate il quantitativo necessario.

Mettete le verdure in una pentola capiente e versate un bicchiere di acqua e del sale grosso. Fate cuocere pochi minuti mescolando le erbe in modo che cuociano in modo omogeneo.

Scolatele e strizzate molto bene in modo da eliminare più acqua possibile. Lasciate completamente raffreddare. Tritate le erbe molto finemente. Fate intiepidire il latte pochi istanti nel microonde.

Lasciate ammorbidire lo strutto a temperatura ambiente per circa 30 minuti. In una ciotola mettete tutti gli ingredienti per l’impasto. Iniziate a lavorare gli ingredienti con una forchetta. La quantità di liquido per l’impasto dipende dalla capacità di assorbimento della vostra farina, partite mettendone un po’ meno ed aggiungete al bisogno.

Quando non sarà più possibile impastare con la forchetta lavorate con le mani ed impastate con i palmi. Proseguite fino ad ottenere un composto omogeneo e liscio. Se l’impasto fosse troppo asciutto aggiungete un cucchiaio di acqua per volta.

Mettete la pasta in una ciotola e coprite con la pellicola per alimenti. Lasciate riposare ad una temperatura di circa 18°C per 24/48 ore.

Dividete l’impasto in 10/12 parti in base alla dimensione del crescione che desiderate ottenere. Formate delle palline di impasto e lasciate riposare almeno 30 minuti.

Tagliate a piccoli dadini la caciotta e la mozzarella. Stendete le palline di impasto ad uno spessore di pochi millimetri cercando di renderle più rotonde possibile.

Su metà del crescione disponete una parte di erbe e una manciata di formaggi. Richiudete i crescioni piegandoli a metà.

Con i rebbi di una forchetta sigillate il bordo facendo attenzione a non forare il crescione. Scaldate molto bene una piastra di ghisa o una padella antiaderente.

Cuocete i crescioni su entrambi i lati. Infine tenendoli “in piedi” cuocete la parte della piegatura. Consumateli ben caldi.